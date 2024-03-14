Fenerbahçe'nin gurur serisi Union Saint-Gilloise engeline takıldı

İstanbul'un devlerinden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Belçika'nın güçlü takımı Union Saint-Gilloise'e karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetle, Kadıköy'deki 12 maçlık yenilmezlik serisine veda etti. Bu yenilgi, sarı-lacivertli takımın evindeki bu sezonki ilk kaybı olmasına rağmen, Fenerbahçe'nin turu geçmesine engel olmadı.

İstanbul'un Avrupa'daki gururu

Fenerbahçe, 2022-2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi sezonuna, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e elenerek başladı. Ancak sarı-lacivertliler, bu yenilgiyi hızla arkalarında bırakarak UEFA Avrupa Ligi'nde göz doldurucu bir performans sergiledi. Grup aşamalarında ve eleme turlarında oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti, rakiplerine futbol dersi verdi. Bu sezon Konferans Ligi'nde de benzer bir başarı grafiği çizen Fenerbahçe, elemeler ve grup maçlarında tam 6 zafer kazanarak adından söz ettirdi.

Fenerbahçe'nin Avrupa kalesi

Sarı-lacivertli takım, bu sezona kadar Kadıköy'deki Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda bir kale gibi duruyordu. Avrupa sahnesinde iç sahada oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermeyen Fenerbahçe, bu sezon Konferans Ligi'nde sahasında çıktığı 6 maçın tamamını kazanarak muhteşem bir istikrar örneği sergiledi. Ancak Union Saint-Gilloise karşısında alınan 1-0'lık yenilgi, bu serinin sona ermesine neden oldu. Buna rağmen Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık galibiyetle turu geçmeyi başardı ve Avrupa'daki yolculuğuna devam etti.

Avrupa yolculuğunda bir sonraki durak

Fenerbahçe'nin bu mağlubiyeti, sarı-lacivertli takımın Avrupa arenasındaki kararlılığını ve mücadele ruhunu etkilemeyecek gibi görünüyor. Takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam ederken, gelecek maçlarda daha güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli kadrosu ve teknik ekibi, bu yenilgiyi analiz ederek, takımın performansını daha da ileri taşımak için çalışmalarını sürdürecek.