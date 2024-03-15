- Asayiş

Şüpheli araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi

Düzce ilinde, emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu, şüpheli bir araçta gerçekleştirilen aramada büyük bir uyuşturucu operasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve kesin talimatları altında, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli M.Z.'nin kullanımındaki aracı detaylı bir şekilde inceledi.

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Şüpheli araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi mask
Şüpheli araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi
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Uyuşturucu Ticaretine Darbe

Yapılan bu dikkatli aramada, aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş vaziyette, toplamda 55 gram ağırlığında metamfetamin maddesi bulundu. Bu bulgu, bölgede uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir darbe olarak değerlendirildi. Metamfetamin, son dönemlerde gençler arasında yaygınlaşan ve büyük sağlık sorunlarına yol açan tehlikeli bir uyuşturucu türüdür.

Şüpheli araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüpheli Tutuklandı

Operasyonun ardından M.Z. isimli şüpheli, ele geçirilen deliller doğrultusunda çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Düzce'de uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla yürütülen çalışmaların bir göstergesi olarak kaydedildi.

Şüpheli araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi

Toplumun Güvenliği İçin Kararlı Mücadele

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak adına kararlı adımlar atmaya devam edeceğini belirtti. Bu tür operasyonlar, gençleri ve toplumu uyuşturucunun zararlarından koruma amacı taşımaktadır.
# düzce

15 Mar 2024 - 09:09 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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