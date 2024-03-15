15 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 15 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 Mart OLAN İŞ İLANLARI

SERRA HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Ütücü

SERRA HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Konfeksiyon İşçisi

SERRA HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Düz Dikiş Makineci

SERRA HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Kalite Kontrolcü

BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Piliç Kesim ve İşleme Elemanı

PANÇO GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı

NARVEN SAĞLIK TERMAL TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Kepçeli Araç Operatörü

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ - Kasiyer