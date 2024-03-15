İlk Astronot Alper Gezeravcı gençlerle buluştu

Bilim Merkezi Açılışı ve İlham Veren Buluşmalar
Düzce Bilim Merkezi'nin açılışını daha da anlamlı kılan Gezeravcı, özellikle gençler ve çocuklar olmak üzere, bilim meraklılarıyla buluştu. Minik öğrencilerle ilk etkileşimde bulunan Gezeravcı, ardından Düzce Üniversitesi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Yoğun ilgi ve meraklı bakışlar arasında, Türkiye'nin uzaydaki yerini ve önemini vurgulayan konuşmalar yaptı.
Uzayda Türkiye'nin Yeri ve Geleceği
Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzay ekosistemindeki rolü ve geleceğe dair vizyonunu gençlerle paylaştı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerine ulaşmada gençlerin oynayacağı kritik role dikkat çekti.
Astronot Olma Yolculuğu ve Eğitimler
Astronotluk macerasına nasıl başladığından ve aldığı eğitimlerden bahseden Gezeravcı, gençlere ilham veren bir konuşma yaptı. Astronot olma süreci, zorluklar ve başarılarla dolu bu yolda gençlere yol gösterici oldu.
Anılar ve Teşekkürler
Etkinlik, Gezeravcı'nın gençlerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Yağmurlu havaya rağmen etkinliğe katılan ve salon dışında kalanlara teşekkür ederek, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki önemli bir adımı daha gençlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.