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İlk Astronot Alper Gezeravcı gençlerle buluştu

Türkiye'nin uzay macerasında çığır açan bir isim, Alper Gezeravcı, Düzce'de gençlerle bir araya geldi. Türkiye'nin ilk astronotu olma unvanına sahip Gezeravcı, Düzce Üniversitesi ve Düzce Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde gençlerle uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı.

İhlas Haber Ajansı
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İlk Astronot Alper Gezeravcı gençlerle buluştu mask
İlk Astronot Alper Gezeravcı gençlerle buluştu
İlk Astronot Alper Gezeravcı gençlerle buluştu
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Bilim Merkezi Açılışı ve İlham Veren Buluşmalar

Düzce Bilim Merkezi'nin açılışını daha da anlamlı kılan Gezeravcı, özellikle gençler ve çocuklar olmak üzere, bilim meraklılarıyla buluştu. Minik öğrencilerle ilk etkileşimde bulunan Gezeravcı, ardından Düzce Üniversitesi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Yoğun ilgi ve meraklı bakışlar arasında, Türkiye'nin uzaydaki yerini ve önemini vurgulayan konuşmalar yaptı.

İlk Astronot Alper Gezeravcı gençlerle buluştu

Uzayda Türkiye'nin Yeri ve Geleceği

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzay ekosistemindeki rolü ve geleceğe dair vizyonunu gençlerle paylaştı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerine ulaşmada gençlerin oynayacağı kritik role dikkat çekti.İlk Astronot Alper Gezeravcı gençlerle buluştu

Astronot Olma Yolculuğu ve Eğitimler

Astronotluk macerasına nasıl başladığından ve aldığı eğitimlerden bahseden Gezeravcı, gençlere ilham veren bir konuşma yaptı. Astronot olma süreci, zorluklar ve başarılarla dolu bu yolda gençlere yol gösterici oldu.İlk Astronot Alper Gezeravcı gençlerle buluştu

Anılar ve Teşekkürler

Etkinlik, Gezeravcı'nın gençlerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Yağmurlu havaya rağmen etkinliğe katılan ve salon dışında kalanlara teşekkür ederek, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki önemli bir adımı daha gençlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.İlk Astronot Alper Gezeravcı gençlerle buluştu

# türkiye, düzce

15 Mar 2024 - 09:15 Düzce- Teknoloji

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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