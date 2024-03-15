Trafiği felç eden kaza!

Kaza Detayları ve Yaralanan Yolcu

Kazaya karışan araçlar, H. T. yönetimindeki 41 B 1317 plakalı hafif ticari araç ve S. E. idaresindeki 81 ACJ 988 plakalı minibüs olarak belirlendi. Çarpışma, D655 Akçakoca yolundan Çoban Kavşağı istikametine ilerlerken meydana geldi. Minibüste yolcu olarak bulunan K. Ç. (24), kazadan hafif yaralarla kurtuldu. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralıyı Atatürk Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Trafikte Aksama ve Normalleşme Süreci

Kaza nedeniyle D100 karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin titiz çalışması ve çekici yardımıyla araçlar kısa sürede yoldan kaldırıldı, trafik akışı normale döndü. Bu süreçte, bölge sakinleri ve yolcuların güvenliği öncelikli olarak ele alındı.