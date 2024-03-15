Adliyede korkutan yangın! Arşiv bölümü alevlere teslim

Hızlı Müdahale Büyük Faciayı Önledi

Yangına ilk müdahale, olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri tarafından yapıldı. Profesyonel ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından, bina güvenlik açısından tamamen boşaltıldı. Adliye çalışanları ve meraklı vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını dikkatle takip etti.

Maddi Hasar ve Soruşturma

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemese de, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü yangın mahallinde detaylı bir inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre, yangın sonucunda adliye binasında önemli maddi hasarlar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış sebebi ve zararın boyutu hakkında detaylı bir rapor hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Önemli Belgeler Tehlikede

Yangının çıktığı arşiv bölümünde saklanan önemli evraklar, büyük bir risk altına girdi. Yangın, adliye işleyişi için kritik öneme sahip belgelerin zarar görmesine neden olabilirdi. Ancak itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, daha büyük bir felaketin önüne geçti.