UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final heyecanı kapıda! Temsilcimiz Fenerbahçe, bu prestijli turnuvada adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertliler, son sekiz takım arasına girerek, Avrupa futbolunun zirvesine doğru emin adımlarla ilerliyor. Peki, Fenerbahçe'nin çeyrek finalde karşılaşabileceği takımlar kimler? Kura çekimi ve maç takvimi nasıl şekilleniyor? İşte detaylar:

Avrupa Arenasında Türk Bayrağı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde US Gilloise'ı eleyerek büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe, gözünü çeyrek finale dikti. Bu başarı, takımın Avrupa'daki prestijini artırırken, taraftarlarını da heyecanlandırıyor.

Fenerbahçe’nin çeyrek finalde muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri arasında Avrupa futbolunun köklü ekipleri yer alıyor. Bu takımlar şöyle sıralanıyor:

Aston Villa (İngiltere): İngiliz futbolunun güçlü temsilcilerinden olan Aston Villa, Avrupa sahnesinde Fenerbahçe'nin rakibi olabilir.

Fiorentina (İtalya): İtalyan futbolunun renkli ekiplerinden Fiorentina, teknik futbolu ve taktik disiplini ile biliniyor.

Viktoria Plzen (Çekya): Çek futbolunun güçlü temsilcisi Viktoria Plzen, sürprizlere açık bir ekip olarak dikkat çekiyor.

PAOK (Yunanistan) ve Olympiakos (Yunanistan): Yunan futbolunun iki güçlü temsilcisi, Fenerbahçe'nin potansiyel rakipleri arasında.

Club Brugge (Belçika) ve Lille (Fransa): Belçika ve Fransa'nın güçlü ekipleri, Avrupa arenasında önemli başarılar elde etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe kura çekimi hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi büyük bir merakla bekleniyor. Kura çekimi, bugün Türkiye Saati ile 16.00'da gerçekleştirilecek. Bu önemli an, TV 8,5 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Çeyrek finalin ilk ayağı 11 Nisan'da başlayacak, rövanş maçları ise 18 Nisan'da futbolseverlerle buluşacak.