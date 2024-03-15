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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel rakipleri!  

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final heyecanı: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa'nın devleriyle mücadelede son durum.

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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel rakipleri!   mask
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel rakipleri!  
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel rakipleri!  
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final heyecanı kapıda! Temsilcimiz Fenerbahçe, bu prestijli turnuvada adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertliler, son sekiz takım arasına girerek, Avrupa futbolunun zirvesine doğru emin adımlarla ilerliyor. Peki, Fenerbahçe'nin çeyrek finalde karşılaşabileceği takımlar kimler? Kura çekimi ve maç takvimi nasıl şekilleniyor? İşte detaylar:

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel rakipleri!  

Avrupa Arenasında Türk Bayrağı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde US Gilloise'ı eleyerek büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe, gözünü çeyrek finale dikti. Bu başarı, takımın Avrupa'daki prestijini artırırken, taraftarlarını da heyecanlandırıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel rakipleri!  

Fenerbahçe’nin çeyrek finalde muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri arasında Avrupa futbolunun köklü ekipleri yer alıyor. Bu takımlar şöyle sıralanıyor:

Aston Villa (İngiltere): İngiliz futbolunun güçlü temsilcilerinden olan Aston Villa, Avrupa sahnesinde Fenerbahçe'nin rakibi olabilir.

Fiorentina (İtalya): İtalyan futbolunun renkli ekiplerinden Fiorentina, teknik futbolu ve taktik disiplini ile biliniyor.

Viktoria Plzen (Çekya): Çek futbolunun güçlü temsilcisi Viktoria Plzen, sürprizlere açık bir ekip olarak dikkat çekiyor.

PAOK (Yunanistan) ve Olympiakos (Yunanistan): Yunan futbolunun iki güçlü temsilcisi, Fenerbahçe'nin potansiyel rakipleri arasında.

Club Brugge (Belçika) ve Lille (Fransa): Belçika ve Fransa'nın güçlü ekipleri, Avrupa arenasında önemli başarılar elde etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel rakipleri!  

Fenerbahçe kura çekimi hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi büyük bir merakla bekleniyor. Kura çekimi, bugün Türkiye Saati ile 16.00'da gerçekleştirilecek. Bu önemli an, TV 8,5 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Çeyrek finalin ilk ayağı 11 Nisan'da başlayacak, rövanş maçları ise 18 Nisan'da futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel rakipleri!  

# avrupa, türkiye, nisan

15 Mar 2024 - 09:18 İstanbul- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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