Bolu vefat edenler.. 15 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

FATİME ŞAHAR
Kıbrıscık İlçesi Alanhimmetler Köyü halkından Merhum Şemsettin Şahar’ın eşi, Fatma, Ender, Mesrure, Kadir, Durmuş, Aylin’in anneleri, Duray İlkin, Atay Berkin, Gökay Derin’in babaanneleri, Ertem, Anıl ve Özlem’in anneanneleri, Bolu Belediyesinden Emekli,
Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar caminde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
HAYRETTİN TEMEL
Belkaraağaç Köyü Hatipler Mahallesi sakinlerinden Hacı İrfan Temel’in eşi, Belkaraağaç Köyü Muhtarı Mustafa Temel ve Orhan Çelikbaş’ın annesi, Merhum Fatma Çelik ve Asiye Karaçayır’ın ablası, Dilek Taşdemir, Ümit Temel ve Nuray Çolak’ın babaanneleri,
Cenazesi bugün Belkaraağaç Köyü Dere Mahallesi caminde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.