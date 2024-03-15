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Bolu vefat edenler.. 15 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 15 Mart 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 15 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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FATİME ŞAHAR

Kıbrıscık İlçesi Alanhimmetler Köyü halkından Merhum Şemsettin Şahar’ın eşi, Fatma, Ender, Mesrure, Kadir, Durmuş, Aylin’in anneleri, Duray İlkin, Atay Berkin, Gökay Derin’in babaanneleri, Ertem, Anıl ve Özlem’in anneanneleri, Bolu Belediyesinden Emekli,

Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar caminde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

HAYRETTİN TEMEL

Belkaraağaç Köyü Hatipler Mahallesi sakinlerinden Hacı İrfan Temel’in eşi, Belkaraağaç Köyü Muhtarı Mustafa Temel ve Orhan Çelikbaş’ın annesi, Merhum Fatma Çelik ve Asiye Karaçayır’ın ablası, Dilek Taşdemir, Ümit Temel ve Nuray Çolak’ın babaanneleri,

Cenazesi bugün Belkaraağaç Köyü Dere Mahallesi caminde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
# emekli, cuma

15 Mar 2024 - 09:25 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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