AK Parti İl Başkanı oğlu ve arkadaşı hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme!

Kaza Anı Güvenlik Kameralarında
Çaydeğirmeni beldesinde yaşanan trajedinin detayları, güvenlik kameralarına yansıdı. Muhammet Ali Arslan'ın kullandığı motosiklet, Şahin G.'nin yönetimindeki otomobile yan taraftan çarptı. Bu çarpışma sonucu ağır yaralanan Arslan, hastanede hayatını kaybederken, Katıoğlu ise üç ay süren yoğun bakım mücadelesinin ardından vefat etti.
Hukuki Süreç ve Tahliye Kararı
Olayın ardından tutuklanan Şahin G. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla dava açıldı. Sanık, savunmasında dönüş sinyali verdiğini ve dörtlülerini aktif hale getirdiğini, ancak motosikleti çarpma anına kadar fark etmediğini belirtti. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanığın serbest bırakılması yönünde karar verildi. Bu karar, suçun taksirli niteliği ve tutuklamanın önleyici bir tedbir olması gerekçeleriyle alındı.
Adalet Arayışı Devam Ediyor
Cumhuriyet Savcısı, karara itiraz ederek mütalaa için ek süre talep etti. Bu talep üzerine mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Bu süreç, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları için adalet arayışının devam ettiğini gösteriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.