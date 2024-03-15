- Asayiş

AK Parti İl Başkanı oğlu ve arkadaşı hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme!

Zonguldak'ta AK Parti İl Başkanı'nın oğlu ve arkadaşının öldüğü kaza sonrası, sürücüye tahliye kararı çıktı. Güvenlik kamerası detayları ve hukuki süreç devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
AK Parti İl Başkanı oğlu ve arkadaşı hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme! mask
AK Parti İl Başkanı oğlu ve arkadaşı hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme!
AK Parti İl Başkanı oğlu ve arkadaşı hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme!
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza Anı Güvenlik Kameralarında

Çaydeğirmeni beldesinde yaşanan trajedinin detayları, güvenlik kameralarına yansıdı. Muhammet Ali Arslan'ın kullandığı motosiklet, Şahin G.'nin yönetimindeki otomobile yan taraftan çarptı. Bu çarpışma sonucu ağır yaralanan Arslan, hastanede hayatını kaybederken, Katıoğlu ise üç ay süren yoğun bakım mücadelesinin ardından vefat etti.

AK Parti İl Başkanı oğlu ve arkadaşı hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme!

Hukuki Süreç ve Tahliye Kararı

Olayın ardından tutuklanan Şahin G. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla dava açıldı. Sanık, savunmasında dönüş sinyali verdiğini ve dörtlülerini aktif hale getirdiğini, ancak motosikleti çarpma anına kadar fark etmediğini belirtti. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanığın serbest bırakılması yönünde karar verildi. Bu karar, suçun taksirli niteliği ve tutuklamanın önleyici bir tedbir olması gerekçeleriyle alındı.AK Parti İl Başkanı oğlu ve arkadaşı hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme!

Adalet Arayışı Devam Ediyor

Cumhuriyet Savcısı, karara itiraz ederek mütalaa için ek süre talep etti. Bu talep üzerine mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Bu süreç, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları için adalet arayışının devam ettiğini gösteriyor.AK Parti İl Başkanı oğlu ve arkadaşı hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme!

# kaza

15 Mar 2024 - 09:27 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL