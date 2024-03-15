15 Mar 2024 - 09:32- Asayiş G:

Kıraathanede şok edici silahlı saldırı

Karabük 5000 Evler'de kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kıraathanede şok edici silahlı saldırı
Kıraathanede şok edici silahlı saldırı
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Güvenliğin Sarsıldığı Anlar: 4 El Ateş

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz motivasyonu ve kimliği belirlenemeyen saldırgan, kıraathaneye yönelik olarak 4 el ateş açtı. Bu beklenmedik saldırı, kahvede bulunan vatandaşlar arasında büyük bir endişe yarattı. Berat T. isimli bir vatandaş, saldırıdan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olayın ardından bölgeye ivedilikle polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kıraathanede şok edici silahlı saldırı

Hızlı Müdahale ve Devam Eden Soruşturma

Yaralanan vatandaşa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Bölge sakinleri ve olaya tanık olanlar, yaşananların şokunu atlatmaya çalışırken, güvenlik güçleri olayın nedenlerini ve faillerini belirlemek için titiz bir soruşturma yürütüyor.Kıraathanede şok edici silahlı saldırı

# polis

15 Mar 2024 - 09:32 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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