Gözde kayak merkezi beyazlara büründü

Kışın Son Demlerinde Kar Sürprizi

Mart ayının başlarında etkili olan yoğun kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi'ni kış sporlarına meraklı herkes için vazgeçilmez bir cennete çevirdi. Türkiye'nin 53. kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Keltepe, karın keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir adres haline geldi.

Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Keltepe Kayak Merkezi'ni beyaz bir örtüyle kapladı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı merkezde, kış sporları için mükemmel koşullar oluştu.

Kayakseverlerin Yeni Gözdesi: Keltepe

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, kayak ve snowboard tutkunları için adeta bir magnet haline geldi. Doğal güzellikleri ve mükemmel kar kalitesiyle ön plana çıkan Keltepe, kış sporlarına gönül veren herkesi ağırlamaya hazır.

Keltepe'de Kış Sporlarının Keyfini Çıkarın

Karabük'ün bu eşsiz kayak merkezinde, hem acemi hem de deneyimli kayakçılar için birçok pist bulunuyor. Kar kalınlığının ideal seviyelere ulaşmasıyla birlikte, Keltepe Kayak Merkezi kış sporları tutkunlarını bekliyor. Unutulmaz bir kış tatili için Keltepe'yi tercih edebilirsiniz.