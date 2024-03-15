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Gözde kayak merkezi beyazlara büründü

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Mart ayının gelmesiyle birlikte yeniden kış masalına dönüştü. Türkiye'nin dört bir yanından kayakseverlerin ilgisini çeken bu merkez, son kar yağışlarıyla adeta beyaz gelinliğini giydi.

İhlas Haber Ajansı
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Gözde kayak merkezi beyazlara büründü mask
Gözde kayak merkezi beyazlara büründü
Gözde kayak merkezi beyazlara büründü
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Kışın Son Demlerinde Kar Sürprizi

Mart ayının başlarında etkili olan yoğun kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi'ni kış sporlarına meraklı herkes için vazgeçilmez bir cennete çevirdi. Türkiye'nin 53. kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Keltepe, karın keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir adres haline geldi.

Gözde kayak merkezi beyazlara büründü

Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Keltepe Kayak Merkezi'ni beyaz bir örtüyle kapladı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı merkezde, kış sporları için mükemmel koşullar oluştu.

Kayakseverlerin Yeni Gözdesi: Keltepe

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, kayak ve snowboard tutkunları için adeta bir magnet haline geldi. Doğal güzellikleri ve mükemmel kar kalitesiyle ön plana çıkan Keltepe, kış sporlarına gönül veren herkesi ağırlamaya hazır.Gözde kayak merkezi beyazlara büründü

Keltepe'de Kış Sporlarının Keyfini Çıkarın

Karabük'ün bu eşsiz kayak merkezinde, hem acemi hem de deneyimli kayakçılar için birçok pist bulunuyor. Kar kalınlığının ideal seviyelere ulaşmasıyla birlikte, Keltepe Kayak Merkezi kış sporları tutkunlarını bekliyor. Unutulmaz bir kış tatili için Keltepe'yi tercih edebilirsiniz.

# türkiye, karabük, kar

15 Mar 2024 - 09:36 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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