Türkiye üniversitelerarası salon atletizm zaferi: ZBEÜ'den iki şampiyon çıktı

Türkiye'nin prestijli üniversite spor müsabakalarından biri olan Türkiye Üniversitelerarası Salon Atletizm Şampiyonası, spor dünyasında heyecanla beklenen bir etkinlik. Bu yıl, Bursa'nın ev sahipliği yaptığı şampiyona, üniversite sporlarında bir dönüm noktasına sahne oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri Melike Malkoç Özdemir ve Doğukan Kilcioğlu, kategorilerinde Türkiye'nin zirvesine çıktı.

Atletizmde ZBEÜ farkı

6-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2023-2024 sezon faaliyetleri arasında öne çıkanlardan. ZBEÜ'nün yetenekli atletleri, üniversiteler arası rekabette öne çıkarak altın madalyaların sahibi oldu. Kadınlar 60 metre yarışında Melike Malkoç Özdemir, erkekler 60 metre engelli koşuda ise Doğukan Kilcioğlu, üstün performanslarıyla altın madalyanın sahibi oldular.

Spor ve eğitimde mükemmellik

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen başarıların, üniversitenin akademik ve sportif alanlardaki üstün çabalarının bir yansıması olduğunu vurguladı. Rektör Özölçer, sporcuları ve onları bu başarıya ulaştıran antrenörleri tebrik ederken, ZBEÜ'nün spor alanında da öncü bir kurum olduğunu belirtti. Bu başarı, ZBEÜ'nün sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sportif başarılarıyla da adından söz ettirdiğinin kanıtı niteliğinde.

Geleceğe dönük adımlar

ZBEÜ'nün atletizmdeki bu başarısı, gelecekte daha fazla başarı için bir temel oluşturuyor. Üniversitenin, sporcuları en iyi şekilde desteklemeye ve Türkiye atletizmini daha da ileriye taşımaya yönelik çabaları, bu alanda önemli gelişmelerin habercisi.