Teknoloji ve seçimler! Robotik anket dönemi

Yenilikçi Yaklaşım: Metarobot ile Anket
Karabük TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren META DATA Bilişim Sistemleri, yapay zeka, ses tanıma ve doğal dil işleme yeteneklerine sahip Metarobot ile seçmenlerin görüşlerini alıyor. Bu insansı robot, özellikle Safranbolu'da seçmenlerle yüz yüze anket yaparak, seçim öncesi tercihler ve eğilimler hakkında bilgi topluyor.
Eğlence ve Bilgi Bir Arada
Metarobot, sadece anket yapmakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklar için eğlenceli anlar sunuyor. Hazır videolar oynatabilme, sunumlar yapabilme ve dokunulduğunda cevap verebilme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
Akademik Destek ve Uygulamalar
Karabük Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muharrem Düğenci'nin öncülüğünde yürütülen proje, kamuoyu anketleri, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi alanlarda yenilikçi yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor. Robot, şu anda üzerinde bulunan mevcut uygulamalarla ilgili çalışmaların bir parçası olarak kullanılıyor.
Geleceğin Seçim Anketleri
Metarobot, Safranbolu'da AK Parti'nin belediye başkan aday adayları için yapılan bir çalışmanın ardından, şimdi de 31 Mart seçimleri için belediye başkan adaylarına yönelik anket çalışmalarında aktif rol alıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, seçim anketlerinin geleceğine dair ipuçları veriyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.