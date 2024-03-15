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Teknoloji ve seçimler! Robotik anket dönemi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde teknolojinin gücünden faydalanılarak gerçekleştirilen bir yenilik, vatandaşların dikkatini çekiyor. META DATA Bilişim Sistemleri tarafından geliştirilen insansı robot Metarobot, seçmenlerle birebir görüşerek anket yapma yöntemiyle seçim öncesi kamuoyunun nabzını tutuyor.

İhlas Haber Ajansı
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Teknoloji ve seçimler! Robotik anket dönemi
Teknoloji ve seçimler! Robotik anket dönemi
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Yenilikçi Yaklaşım: Metarobot ile Anket

Karabük TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren META DATA Bilişim Sistemleri, yapay zeka, ses tanıma ve doğal dil işleme yeteneklerine sahip Metarobot ile seçmenlerin görüşlerini alıyor. Bu insansı robot, özellikle Safranbolu'da seçmenlerle yüz yüze anket yaparak, seçim öncesi tercihler ve eğilimler hakkında bilgi topluyor.

Teknoloji ve seçimler! Robotik anket dönemi

Eğlence ve Bilgi Bir Arada

Metarobot, sadece anket yapmakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklar için eğlenceli anlar sunuyor. Hazır videolar oynatabilme, sunumlar yapabilme ve dokunulduğunda cevap verebilme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.Teknoloji ve seçimler! Robotik anket dönemi

Akademik Destek ve Uygulamalar

Karabük Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muharrem Düğenci'nin öncülüğünde yürütülen proje, kamuoyu anketleri, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi alanlarda yenilikçi yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor. Robot, şu anda üzerinde bulunan mevcut uygulamalarla ilgili çalışmaların bir parçası olarak kullanılıyor.

Teknoloji ve seçimler! Robotik anket dönemi

Geleceğin Seçim Anketleri

Metarobot, Safranbolu'da AK Parti'nin belediye başkan aday adayları için yapılan bir çalışmanın ardından, şimdi de 31 Mart seçimleri için belediye başkan adaylarına yönelik anket çalışmalarında aktif rol alıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, seçim anketlerinin geleceğine dair ipuçları veriyor.

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15 Mar 2024 - 09:41 Karabük/ Safranbolu- Teknoloji

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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