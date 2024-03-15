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Yaban hayvanlarına şefkat eli! Yiyecek desteği

Karabük'ün zorlu kış şartları altında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü önemli bir adım attı. Kar yağışının etkisini artırdığı ve soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği bu günlerde, yaban hayvanlarının imdadına yetişildi.

İhlas Haber Ajansı
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Yaban hayvanlarına şefkat eli! Yiyecek desteği mask
Yaban hayvanlarına şefkat eli! Yiyecek desteği
Yaban hayvanlarına şefkat eli! Yiyecek desteği
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Hayatta Kalma Mücadelesi Veren Yaban Hayvanlarına Destek

Karabük'ün yüksek rakımlı bölgelerinde yaşayan yaban hayvanları, kış aylarında yiyecek bulma konusunda ciddi zorluklar yaşamaktadır. Bu zorlukları göz önünde bulunduran Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti. Soğuk hava ve karın etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için araziye yem ve yiyecek bırakıldı.

Yaban hayvanlarına şefkat eli! Yiyecek desteği

Doğaya Yem Bırakma Çalışmaları Devam Edecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yüksek rakımlı bölgelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yönelik desteklerin hava şartlarına bağlı olarak süreceği belirtildi. Bu destek sayesinde, yaban hayvanlarının kış aylarını daha rahat geçirmesi ve doğal yaşam alanlarında sağlıklı bir şekilde yaşamaları hedefleniyor.Yaban hayvanlarına şefkat eli! Yiyecek desteği

Karabük'te Doğa ve Yaban Hayatına Destek

Karabük, doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatı ile bilinirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü'nün bu tür çalışmaları, bölgenin doğal dengesinin korunmasına katkıda bulunuyor. Yaban hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, onların yaşam mücadelesine destek olmanın yanı sıra, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da büyük önem taşıyor.

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15 Mar 2024 - 09:47 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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