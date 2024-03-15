"Mehmet Şimşek'ten iş dünyasına net mesaj: 'benden bir şey istemeyin!'"

2024: kaynak sıkıntısı ve yatırım duraklaması
Şimşek, 2024 yılında kaynak sıkıntısının daha da artacağını belirterek, bu durumun yatırımların bir süreliğine durdurulmasını gerektireceğini ifade etti. Büyük projelerin tamamlanmasının ardından, altyapı yatırımlarının öncelik kazanacağını ve demiryolu hatları ile organize sanayi bölgelerinin limanlara bağlanacağını açıkladı.
"Benden bir şey istemeyin" çağrısı
Seçim atmosferi nedeniyle her kesimden taleplerin arttığı bir dönemde, Şimşek iş dünyasına net bir mesaj verdi: "Benden bir şey istemeyin." Bu yılın iş dünyası için zor geçeceğini belirten Şimşek, özel sektörün büyümesinin sürdürülebilirliği için ekonomik istikrarın şart olduğunu vurguladı.
Ekonomik istikrar ve yeşil dönüşüm
Şimşek, enflasyonu tek haneye indirme ve dünya ekonomisindeki değişimlere uyum sağlama zorunluluğuna işaret etti. Yeşil dönüşüm ve teknolojik atılıma uyum sağlamak için ekonomik istikrarın bir an önce sağlanması gerektiğini belirtti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.