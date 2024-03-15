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"Mehmet Şimşek'ten iş dünyasına net mesaj: 'benden bir şey istemeyin!'"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasına 2024 yılı için kaynak sıkıntısı ve enflasyonla mücadele konularında önemli mesajlar verdi. "Benden bir şey istemeyin" diyerek, ekonomik istikrarın önemine dikkat çekti.

Osman Aykan
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"Mehmet Şimşek'ten iş dünyasına net mesaj: 'benden bir şey istemeyin!'" mask
"Mehmet Şimşek'ten iş dünyasına net mesaj: 'benden bir şey istemeyin!'"
"Mehmet Şimşek'ten iş dünyasına net mesaj: 'benden bir şey istemeyin!'"
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2024: kaynak sıkıntısı ve yatırım duraklaması

Şimşek, 2024 yılında kaynak sıkıntısının daha da artacağını belirterek, bu durumun yatırımların bir süreliğine durdurulmasını gerektireceğini ifade etti. Büyük projelerin tamamlanmasının ardından, altyapı yatırımlarının öncelik kazanacağını ve demiryolu hatları ile organize sanayi bölgelerinin limanlara bağlanacağını açıkladı.

"Benden bir şey istemeyin" çağrısı

Seçim atmosferi nedeniyle her kesimden taleplerin arttığı bir dönemde, Şimşek iş dünyasına net bir mesaj verdi: "Benden bir şey istemeyin." Bu yılın iş dünyası için zor geçeceğini belirten Şimşek, özel sektörün büyümesinin sürdürülebilirliği için ekonomik istikrarın şart olduğunu vurguladı.

Ekonomik istikrar ve yeşil dönüşüm

Şimşek, enflasyonu tek haneye indirme ve dünya ekonomisindeki değişimlere uyum sağlama zorunluluğuna işaret etti. Yeşil dönüşüm ve teknolojik atılıma uyum sağlamak için ekonomik istikrarın bir an önce sağlanması gerektiğini belirtti.
# seçim

15 Mar 2024 - 09:33 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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