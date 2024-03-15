Geri geri gelen araç 70 yaşındaki yayaya çarptı

Kazanın Detayları ve Yaralının Durumu
16.00 sıralarında Gelincik Mahallesi'nde yaşanan bu talihsiz kaza, görgü tanıklarının ifadelerine göre, sürücünün geri geri gelirken etrafı yeterince gözetlememesi sonucu gerçekleşti. Hasan G., aldığı darbeyle yere düşerken, çevredeki vatandaşların hızla müdahalesi ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Trafik Güvenliği ve Soruşturma
Kazanın ardından başlatılan soruşturma, trafik güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Emrah B.'nin sürücü olarak sahip olması gereken dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği, soruşturma kapsamında değerlendirilecek temel konulardan biri.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.