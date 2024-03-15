- Asayiş

Geri geri gelen araç 70 yaşındaki yayaya çarptı

Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 57 ABA 516 plakalı otomobilin sürücüsü Emrah B., geri manevra yaparken dikkatsizliğinin kurbanı olan 70 yaşındaki Hasan G.'ye çarptı.

İhlas Haber Ajansı
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Geri geri gelen araç 70 yaşındaki yayaya çarptı mask
Geri geri gelen araç 70 yaşındaki yayaya çarptı
Geri geri gelen araç 70 yaşındaki yayaya çarptı
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Kazanın Detayları ve Yaralının Durumu

16.00 sıralarında Gelincik Mahallesi'nde yaşanan bu talihsiz kaza, görgü tanıklarının ifadelerine göre, sürücünün geri geri gelirken etrafı yeterince gözetlememesi sonucu gerçekleşti. Hasan G., aldığı darbeyle yere düşerken, çevredeki vatandaşların hızla müdahalesi ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geri geri gelen araç 70 yaşındaki yayaya çarptı

Trafik Güvenliği ve Soruşturma

Kazanın ardından başlatılan soruşturma, trafik güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Emrah B.'nin sürücü olarak sahip olması gereken dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği, soruşturma kapsamında değerlendirilecek temel konulardan biri.Geri geri gelen araç 70 yaşındaki yayaya çarptı
# tedavi, trafik, kaza

15 Mar 2024 - 09:53 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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