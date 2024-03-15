Geri geri gelen araç 70 yaşındaki yayaya çarptı

Kazanın Detayları ve Yaralının Durumu

16.00 sıralarında Gelincik Mahallesi'nde yaşanan bu talihsiz kaza, görgü tanıklarının ifadelerine göre, sürücünün geri geri gelirken etrafı yeterince gözetlememesi sonucu gerçekleşti. Hasan G., aldığı darbeyle yere düşerken, çevredeki vatandaşların hızla müdahalesi ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Güvenliği ve Soruşturma

Kazanın ardından başlatılan soruşturma, trafik güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Emrah B.'nin sürücü olarak sahip olması gereken dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği, soruşturma kapsamında değerlendirilecek temel konulardan biri.