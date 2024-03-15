Çember-14 ile aranan 14 şahıs yakayı ele verdi

Bolu'da adaletin elinden kaçamadılar

Türkiye genelinde suçlulara göz açtırmayan güvenlik güçleri, Bolu'da da adalete kaçak dolaşanları tek tek yakalıyor. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen ve "Aranan Şahıslara Yönelik" olarak tanımlanan "Çember-14" operasyonu, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamlı operasyon, 4 gün süresince devam etti ve sonucunda 2,614 firari suçlu adalet önüne çıkarıldı.

Bolu'da 14 Kişi Yakalandı

Operasyonun Bolu ayağında, jandarma ve polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarını ve başarılarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili, "0-5 yıldır aranmakta olan 2,586 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs ve 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs yakalandı" bilgisini verdi.

Suçluların Profili ve Yakalanma Detayları

Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçları, terör ve KOM (Kaçakçılık, Organize Suçlar) gibi çeşitli suçlardan arananlar bulunuyor. Toplamda 2,614 şahıs, yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları, kimlik kontrolleri gibi çeşitli yöntemlerle yakalanarak adalete teslim edildi.

Bolu'da İlginç Tesadüf: 14'te 14

Operasyonun Bolu ayağında yakalanan 14 şahsın, plaka kodu 14 olan ilde yakalanması dikkat çekici bir tesadüf olarak kayıtlara geçti. Yakalanan bu şahısların büyük bir kısmı, 0-5 yıl arasında aranan ya da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerden oluşuyor. Polis ve jandarma ekiplerinin eş zamanlı yürüttüğü bu başarılı operasyonlar, Bolu'da son altı ayda yakalanan şahıs sayısının 200'e yaklaşmasını sağladı.