Türkiye'nin Flora haritasına yeni bir istilacı tür eklendi! Elodea nuttallii

Yeni İstilacının Lokalitesi: Bolu Göksu Tabiat Parkı

Araştırma, Bolu Göksu Tabiat Parkı'nda yapıldı. Burada, Elodea nuttallii ve Elodetum canadensis türlerinin baskın olduğu bir yabancı bitki topluluğu keşfedildi. Bu bitkiler, özellikle su kenarlarında yoğun bir şekilde bulunuyor ve hızla yayılarak yerel bitki örtüsünü tehdit ediyor.

Ekosistem Üzerindeki Etkileri ve Koruma Çabaları

Elodea nuttallii'nin yüksek rekabet gücü, kısa sürede yerel bitki örtüsünü değiştirebilme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Göksu Tabiat Parkı, aynı zamanda önemli bir kuş türü olan Bahri Kuşu'nun (Podiceps cristatus) göç yolu üzerinde yer alıyor. Bu kuş türü, park içerisindeki Aladağ Göleti'nde çiftleşme ve yumurtlama dönemlerini geçiriyor. Yabancı bitki türünün yayılması, bu doğal habitatın korunmasını zorunlu kılıyor.

Bilimsel Çalışmalar ve Önlemler

Araştırma ekibi tarafından toplanan örnekler, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu'nda (DUOF) ve uluslararası herbaryumlarla karşılaştırıldı. Yapılan çalışmalar, Elodea nuttallii'nin istilacı bir makrofit olduğunu doğruladı. Bu durum, alandaki flora ve vejetasyonun korunması için izleme ve risk yönetimi eylem planlarının hayata geçirilmesini gerektiriyor.