ŞOK Bolu Mağazalarında16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

ŞOK Aktüel Ürünlerde Bahar İndirimleri

ŞOK mağazaları, 16 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Baharın gelişiyle birlikte evinizi yenilemek veya günlük kullanım için ihtiyacınız olan ürünleri indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz. İşte ŞOK'ta bu hafta sizleri bekleyen fırsatlar:

Ev ve Yaşam Ürünleri

Koza Halı Peluş Halılar: 120x170 cm boyutunda 559 TL, 80x150 cm boyutunda 319 TL

Koltuk Örtüsü: Her zevke uygun desenlerde, sadece 119 TL

Tüylü Kırlent Kılıfı: Konforunuz için 79,95 TL

Moda ve Aksesuar

Kadın / Erkek Tek Bant Terlik: Şıklığı ve rahatlığı ayaklarınıza getiren terlikler 99,95 TL

Kadın / Erkek Şemsiye: Bahar yağmurlarına karşı 139 TL

Kemer: Stilinizi tamamlayacak kemeler 54,95 TL

Çocuklar İçin Eğlenceli Oyuncaklar

Pilsan 120 Parça Micro Blok Set: Minik mimarlar için 169 TL

Gokidy Blok İnşaat veya Polis Ekibi Serisi: Çocukların hayal gücünü geliştiren setler 59,95 TL

Hanoi Kuleleri ve Zeka Küpü: Eğitici oyuncaklar sırasıyla 99,95 TL ve 49,95 TL

Sök-Tak İş Makineleri ve Metal Çek-Bırak Araba: Küçük mühendisler için 59,95 TL ve 79,95 TL

Bebek Ürünleri ve Daha Fazlası

Charm Bebek Aksesuarlı Set: Miniklerin yeni arkadaşı 79,95 TL

Kaydırak ve Uçak Çeşitleri: Bahçe eğlenceleri için sırasıyla 499 TL ve 249 TL

Bebek Arabası / Bisikletli Bebek Pet Aksesuarlı: Çocukların vazgeçilmezi 149 TL

Bolu ŞOK mağazalarında bu hafta ve daha fazlası sizleri bekliyor. Bahar alışverişinizi yapmak ve bu indirimlerden faydalanmak için en yakın ŞOK mağazasına uğramayı unutmayın!