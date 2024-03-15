15 Mar 2024 - 11:30- Ekonomi G:

ŞOK Bolu Mağazalarında16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

16 Mart 2024'ten itibaren Bolu ŞOK mağazalarında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Peluş halılar, koltuk örtüleri, terlikler ve daha fazlası için ŞOK'a uğramayı unutmayın. İşte indirimli fiyatlar ve ürün detayları."

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
ŞOK Bolu Mağazalarında16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mask
ŞOK Bolu Mağazalarında16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
ŞOK Bolu Mağazalarında16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın

ŞOK Aktüel Ürünlerde Bahar İndirimleri

ŞOK mağazaları, 16 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Baharın gelişiyle birlikte evinizi yenilemek veya günlük kullanım için ihtiyacınız olan ürünleri indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz. İşte ŞOK'ta bu hafta sizleri bekleyen fırsatlar:

Ev ve Yaşam Ürünleri

Koza Halı Peluş Halılar: 120x170 cm boyutunda 559 TL, 80x150 cm boyutunda 319 TL

Koltuk Örtüsü: Her zevke uygun desenlerde, sadece 119 TL

Tüylü Kırlent Kılıfı: Konforunuz için 79,95 TL

ŞOK Bolu Mağazalarında16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Moda ve Aksesuar

Kadın / Erkek Tek Bant Terlik: Şıklığı ve rahatlığı ayaklarınıza getiren terlikler 99,95 TL

Kadın / Erkek Şemsiye: Bahar yağmurlarına karşı 139 TL

Kemer: Stilinizi tamamlayacak kemeler 54,95 TL

ŞOK Bolu Mağazalarında16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Çocuklar İçin Eğlenceli Oyuncaklar

Pilsan 120 Parça Micro Blok Set: Minik mimarlar için 169 TL

Gokidy Blok İnşaat veya Polis Ekibi Serisi: Çocukların hayal gücünü geliştiren setler 59,95 TL

Hanoi Kuleleri ve Zeka Küpü: Eğitici oyuncaklar sırasıyla 99,95 TL ve 49,95 TL

Sök-Tak İş Makineleri ve Metal Çek-Bırak Araba: Küçük mühendisler için 59,95 TL ve 79,95 TL

ŞOK Bolu Mağazalarında16 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Bebek Ürünleri ve Daha Fazlası

Charm Bebek Aksesuarlı Set: Miniklerin yeni arkadaşı 79,95 TL

Kaydırak ve Uçak Çeşitleri: Bahçe eğlenceleri için sırasıyla 499 TL ve 249 TL

Bebek Arabası / Bisikletli Bebek Pet Aksesuarlı: Çocukların vazgeçilmezi 149 TL

Bolu ŞOK mağazalarında bu hafta ve daha fazlası sizleri bekliyor. Bahar alışverişinizi yapmak ve bu indirimlerden faydalanmak için en yakın ŞOK mağazasına uğramayı unutmayın!

# polis

15 Mar 2024 - 11:30 - Ekonomi

Mahreç  Elif Sarıhan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL