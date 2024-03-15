Marmara depreminden Bolu nasıl etkilenir?

İstanbul ve Bolu için deprem uyarısı

Türkiye'nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve Bolu için büyük bir deprem riski olduğunu belirtiyor. İstanbul'da beklenen depremin şiddetinin 7.2 ile 7.6 arasında olabileceğini ve Marmara Bölgesi için kaçınılmaz bir tehlike arz ettiğini vurguluyor.

Depreme hazır şehirlerin önemi

Görür, İstanbul'un depreme hazırlık sürecinde sadece yapısal güçlendirmelerin yeterli olmadığını, şehrin altyapısından ekonomisine, ekosisteminden halkın eğitimine kadar her yönüyle kapsamlı bir hazırlık yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Siyasi işbirliğinin rolü ve mevcut eksiklikler

Deprem hazırlıkları konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile merkezi hükümet arasındaki işbirliğinin yetersiz olduğunu eleştiren Görür, siyaset üstü bir yaklaşımın ve somut adımların önemini vurguluyor.

Japonya Modeli: Dirençli Kentler İçin Bir Örnek Türkiye'nin, deprem yönetimi konusunda Japonya'dan ders alması gerektiğini belirten Görür, siyasi iradenin bu konuda proaktif davranmasının ve dirençli kent yapılanmasına öncelik vermesinin kritik olduğunu ifade ediyor.

Marmara ve Bolu'nun ekonomik ve sosyal riskleri

Görür, beklenen depremin Marmara Bölgesi ve Bolu üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerine dikkat çekiyor. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki merkezi rolü göz önünde bulundurulduğunda, depreme dirençli yapılanmanın hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Risk altındaki bölgeler ve alınacak önlemler

Depremden en fazla etkilenecek İstanbul ilçeleri hakkında bilgi veren Görür, vatandaşların ve yerel yönetimlerin bu konuda bilinçlenmesi ve gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguluyor. Deprem öncesi ve sonrası için hazırlıkların yaşamsal önem taşıdığını belirtiyor.