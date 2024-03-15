15 Mar 2024 - 12:30- Gündem G:

Marmara depreminden Bolu nasıl etkilenir?

Marmara ve İstanbul’da olası bir depremin Batı Karadeniz fay hattı üzerinde bulunan Bolu ve çevresine hatta Anadolu’ya etkilerini anlatan Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarılar. Deprem hazırlıkları, riskli bölgeler ve alınması gereken önlemlerle ilgili hayati bilgiler haberde…

Esra Perçin
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Marmara depreminden Bolu nasıl etkilenir? mask
Marmara depreminden Bolu nasıl etkilenir?
Marmara depreminden Bolu nasıl etkilenir?
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İstanbul ve Bolu için deprem uyarısı

Türkiye'nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve Bolu için büyük bir deprem riski olduğunu belirtiyor. İstanbul'da beklenen depremin şiddetinin 7.2 ile 7.6 arasında olabileceğini ve Marmara Bölgesi için kaçınılmaz bir tehlike arz ettiğini vurguluyor.

Marmara depreminden Bolu nasıl etkilenir?

Depreme hazır şehirlerin önemi

Görür, İstanbul'un depreme hazırlık sürecinde sadece yapısal güçlendirmelerin yeterli olmadığını, şehrin altyapısından ekonomisine, ekosisteminden halkın eğitimine kadar her yönüyle kapsamlı bir hazırlık yapılması gerektiğini ifade ediyor.Marmara depreminden Bolu nasıl etkilenir?

Siyasi işbirliğinin rolü ve mevcut eksiklikler

Deprem hazırlıkları konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile merkezi hükümet arasındaki işbirliğinin yetersiz olduğunu eleştiren Görür, siyaset üstü bir yaklaşımın ve somut adımların önemini vurguluyor.Marmara depreminden Bolu nasıl etkilenir?

Japonya Modeli: Dirençli Kentler İçin Bir Örnek Türkiye'nin, deprem yönetimi konusunda Japonya'dan ders alması gerektiğini belirten Görür, siyasi iradenin bu konuda proaktif davranmasının ve dirençli kent yapılanmasına öncelik vermesinin kritik olduğunu ifade ediyor.Marmara depreminden Bolu nasıl etkilenir?

Marmara ve Bolu'nun ekonomik ve sosyal riskleri

Görür, beklenen depremin Marmara Bölgesi ve Bolu üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerine dikkat çekiyor. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki merkezi rolü göz önünde bulundurulduğunda, depreme dirençli yapılanmanın hayati önem taşıdığını belirtiyor.Marmara depreminden Bolu nasıl etkilenir?

Risk altındaki bölgeler ve alınacak önlemler

Depremden en fazla etkilenecek İstanbul ilçeleri hakkında bilgi veren Görür, vatandaşların ve yerel yönetimlerin bu konuda bilinçlenmesi ve gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguluyor. Deprem öncesi ve sonrası için hazırlıkların yaşamsal önem taşıdığını belirtiyor.

# istanbul, türkiye, deprem

15 Mar 2024 - 12:30 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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