2025 model Audi A3 çıktı! Fiyatı ve özellikleri nasıl?

Çarpıcı Tasarım Yenilikleri

Yenilenen Audi A3, altıgen ve çerçevesiz Singleframe ızgarasıyla dikkat çekiyor. Ön kısmı domine eden bu yeni yapı, aracın daha geniş ve düz bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Sportif karakteri simgeleyen geniş açılı yan hava girişleri ve çarpıcı ön spoyler, Audi A3'ün alçak ve atletik duruşunu pekiştiriyor. Arka kısımda ise yeni tampon ve ayırt edici difüzör, aracın sportifliğini ön plana çıkarıyor. S line dış tasarımıyla birleşen ilerici tasarım öğeleri, Bölge Yeşili, Ascari Mavisi ve Aşamalı Kırmızı gibi etkileyici metalik kaplamalarla vurgulanıyor.

Yeni Audi A3 allstreet: Artırılmış Yerden Yükseklik ve Arazi Görünümü

Audi A3 allstreet, premium kompakt sınıfta bir crossover olarak benzersiz bir görünüme sahip. Mat siyah Tek Çerçeve ve petek yapısına sahip geniş sekizgen radyatör ızgarası, A3 Sportback'ten daha yüksekte yer alarak crossover'ın Q modellerine yakın bir hizalama sunuyor. Allstreet'e özgü tasarım öğeleri, off-road karakterini güçlendiriyor. 15 mm yüksek sürüş yüksekliği ve özel yay/amortisör ayarı, yüksek sürüş konforu ile sportif, hassas sürüş deneyimi arasında mükemmel bir denge sunuyor.

İç Mekanda Önemli Yenilikler

Audi A3'ün iç mekanı, daha çarpıcı bir dış görünüme uyum sağlayacak şekilde önemli ölçüde keskinleştirildi. Yenilikler arasında vites kolu tasarımı, havalandırma delikleri, dekoratif kumaş kaplamalar ve yeni iç aydınlatma bulunuyor. Standart donanım, çok fonksiyonlu plus'a sahip üç kollu deri direksiyon, klima, ortam ışığı paketi ve ön orta kol dayanağı gibi özelliklerle genişletildi.

Yüksek Düzeyde Bağlantı ve Kişiselleştirme

A3 serisi, dört adede kadar seçilebilir gündüz farı imzası sunarak müşterilere yüksek düzeyde kişiselleştirme olanağı sağlıyor. Çok sayıda bağlantı hizmeti ve isteğe bağlı işlevler, A3 ve A3 allstreet'i dijital ve bağlantılı kılıyor. Standart donanımda DAB+ dijital radyo, 10,1 inç dokunmatik ekran, Audi sanal kokpit ve endüktif akıllı telefon şarj cihazı yer alıyor.

Güvenlik ve Konfor İçin Akıllı Yardımcılar

A3 ve A3 allstreet, Audi pre sense ön, çarpışma önleme ve dönüş asistanı, şeritten ayrılma uyarısı gibi standart güvenlik özellikleriyle geliyor. Uyarlanabilir hız sabitleyici, park asistanı ve park asistanı plus gibi destek sistemleri, şehir içi kullanım ve uzun yolculuklar için ek konfor ve güvenlik sunuyor.

Motor Seçenekleri ve Fiyatlandırma

Avrupa'da A3 modelleri, 1,5 litrelik benzinli 35 TFSI ve 35 TDI dizel model olmak üzere iki motor/şanzıman versiyonuyla satışa sunulacak. A3 Sportback ve A3 Sedan'ın ek benzinli ve dizel versiyonları da yakında piyasaya sürülecek. 35 TFSI S tronic'li Sportback'in fiyatı Almanya'da 35.650 Euro'dan başlarken, A3 allstreet 37.450 Euro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.