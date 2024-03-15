15 Mar 2024 - 13:30- Gündem G:

Türkiye ormanları fotokapanlara emanet; kaçakçılık ve yangınlara karşı teknolojik korum

Türkiye'nin ormanları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerleştirilen fotokapanlarla artık daha güvenli. Kaçak ağaç kesimi, kaçak avcılık ve orman yangınlarına karşı 7/24 gözetim altında. Doğal yaşam ve yaban hayatı koruma altında, Türkiye'nin yeşil mirası teknoloji ile korunuyor.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Türkiye ormanları fotokapanlara emanet; kaçakçılık ve yangınlara karşı teknolojik korum mask
Türkiye ormanları fotokapanlara emanet; kaçakçılık ve yangınlara karşı teknolojik korum
Türkiye ormanları fotokapanlara emanet; kaçakçılık ve yangınlara karşı teknolojik korum
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Türkiye'nin Ormanları Artık Daha Güvenli

Türkiye'nin yeşil örtüsünü oluşturan ormanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde, teknolojinin yardımıyla daha güvenli bir hale getiriliyor. Yurt genelinde, özellikle kaçak ağaç kesimi ve kaçak avcılık gibi yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla binlerce fotokapan stratejik noktalara yerleştirildi. Bu cihazlar, doğal yaşamı ve yaban hayatını koruma altına alırken, aynı zamanda orman yangınları gibi olası felaketlerin de önlenmesine yardımcı oluyor.

Türkiye ormanları fotokapanlara emanet; kaçakçılık ve yangınlara karşı teknolojik korum

Fotokapanların Stratejik Görevi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, görev ve sorumluluk alanındaki ormanlara yerleştirilen 150 fotokapan ile ormanların güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Bu cihazlar, kaçak ağaç kesimi gibi faaliyetleri tespit ederek, suçluların yakalanmasında kritik bir rol oynuyor. Fotokapanlar, sadece kaçak kesimle mücadelede değil, aynı zamanda kundaklama ve kaçak avcılık gibi doğaya zarar veren tüm olumsuz eylemlerin tespitinde de etkin bir araç olarak kullanılıyor.

Türkiye ormanları fotokapanlara emanet; kaçakçılık ve yangınlara karşı teknolojik korum

Fotokapan Nedir ve Nasıl Çalışır?

Fotokapanlar, arazi koşullarında güvenlik sağlamak, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılan gelişmiş görüntüleme sistemleridir. Bu cihazlar, hareket algıladığında otomatik olarak fotoğraf veya video kaydı yapabilen, dayanıklı ve hava koşullarına dirençli teknolojik aletlerdir. Türkiye'de orman ve doğa koruma, hırsızlık önleme, terör ve kaçakçılıkla mücadele gibi çeşitli amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Türkiye ormanları fotokapanlara emanet; kaçakçılık ve yangınlara karşı teknolojik korum

Güvenlik ve Vahşi Yaşam Gözlemi

Fotokapanlar, insan etkisini en aza indirgeyerek, yaban hayvanlarının doğal davranışlarını bozmadan gözlem yapma imkanı sunar. Bu, bilimsel araştırmalar ve doğa koruma çalışmaları için büyük bir avantaj sağlar. Ayrıca, hırsızlık ve diğer yasa dışı faaliyetlere karşı alınan önlemlerde, kolay kurulumu ve taşınabilirliği ile pratik bir çözüm sunar.Türkiye ormanları fotokapanlara emanet; kaçakçılık ve yangınlara karşı teknolojik korum

# türkiye, tarım, orman, araç, doğa

15 Mar 2024 - 13:30 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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