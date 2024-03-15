Dikkat: Ehliyet yenileme ücretini ödemeyi unutmayın!

B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir dönem başladı. 1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Bu süreç, 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanmalı. Aksi halde, sürücüler 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL gibi büyük bir ceza ile karşılaşabilirler. Ehliyet yenileme işlemi, belirli belgelerle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurularak yapılıyor.

Ehliyet Yenileme Adımları

Ehliyet yenilemek için öncelikle gerekli belgeleri hazırlayın. Gerekli belgeler arasında kimlik, güncel fotoğraf, sağlık raporu, kan grubu belgesi, mevcut ehliyet, adli sicil kaydı ve 15 TL yenileme ücreti bulunuyor.

Nüfus müdürlüğünden randevu alın

Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, bu işlemi 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlamazsanız, eski tip ehliyetle yakalandığınızda yüksek miktarda ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Cezalara Dikkat!

Ehliyetini zamanında yenilemeyen sürücüler, 2025 yılında 12.978 TL'lik ceza ile karşı karşıya kalacak. Bu nedenle, süreci ihmal etmemek ve belirtilen tarihe kadar işlemleri tamamlamak büyük önem taşıyor.