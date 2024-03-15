15 Mar 2024 - 14:00- Gündem G:

Dikkat: Ehliyet yenileme ücretini ödemeyi unutmayın!

B sınıfı ehliyet sahipleri için yenileme süreci başladı! 31 Aralık 2024'e kadar ehliyetinizi yenilemezseniz, 2025'te 12.978 TL ceza ile karşılaşabilirsiniz. Yenileme adımları ve gerekli belgeler için hemen bilgi alın.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Dikkat: Ehliyet yenileme ücretini ödemeyi unutmayın! mask
Dikkat: Ehliyet yenileme ücretini ödemeyi unutmayın!
Dikkat: Ehliyet yenileme ücretini ödemeyi unutmayın!
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B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir dönem başladı. 1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Bu süreç, 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanmalı. Aksi halde, sürücüler 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL gibi büyük bir ceza ile karşılaşabilirler. Ehliyet yenileme işlemi, belirli belgelerle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurularak yapılıyor.

Dikkat: Ehliyet yenileme ücretini ödemeyi unutmayın!

Ehliyet Yenileme Adımları

Ehliyet yenilemek için öncelikle gerekli belgeleri hazırlayın. Gerekli belgeler arasında kimlik, güncel fotoğraf, sağlık raporu, kan grubu belgesi, mevcut ehliyet, adli sicil kaydı ve 15 TL yenileme ücreti bulunuyor.

Dikkat: Ehliyet yenileme ücretini ödemeyi unutmayın!

Nüfus müdürlüğünden randevu alın

Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, bu işlemi 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlamazsanız, eski tip ehliyetle yakalandığınızda yüksek miktarda ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.Dikkat: Ehliyet yenileme ücretini ödemeyi unutmayın!

Cezalara Dikkat!

Ehliyetini zamanında yenilemeyen sürücüler, 2025 yılında 12.978 TL'lik ceza ile karşı karşıya kalacak. Bu nedenle, süreci ihmal etmemek ve belirtilen tarihe kadar işlemleri tamamlamak büyük önem taşıyor.

15 Mar 2024 - 14:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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