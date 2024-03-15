Türkiye, küresel iklim değişikliğinin odağında: Tarım ve Orman Bakanı'ndan kuraklık uyarısı

Türkiye'nin Kuraklık Tehlikesi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Akdeniz havzasında yer almanın Türkiye'yi bu değişikliklerden en çok etkilenecek ülkelerden biri yaptığını belirten Bakan Yumaklı, özellikle kuraklık tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.
Su Kaynaklarının İdareli Kullanımı Çağrısı
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yaptırılan bir Evsel Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Bakan Yumaklı, suyun idareli ve verimli kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin su kaynaklarının %77'sinin tarım sektörü tarafından kullanıldığını belirten Bakan, bu nedenle suyun verimli kullanımının her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti.
Toplumsal Seferberlik Vurgusu
Küresel ısınmanın etkileriyle mücadelede toplumun her kesiminden destek ve ilgi beklediklerini dile getiren Bakan Yumaklı, bu konuda bir toplumsal seferberlik çağrısında bulundu. "Sadece bakanlık olarak değil, ülkemiz açısından bu konuda toplumun bütün kesimlerinden destek bekliyoruz, ilgi bekliyoruz, alaka bekliyoruz" diyerek, kuraklıkla mücadelede ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.