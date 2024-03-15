15 Mar 2024 - 15:00- Gündem G:

Türkiye, küresel iklim değişikliğinin odağında: Tarım ve Orman Bakanı'ndan kuraklık uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında olduğunu ve su kaynaklarının idareli kullanılması gerektiğini vurguladı. Kuraklık tehlikesine karşı toplumsal seferberlik çağrısı yaptı.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Türkiye, küresel iklim değişikliğinin odağında: Tarım ve Orman Bakanı'ndan kuraklık uyarısı mask
Türkiye, küresel iklim değişikliğinin odağında: Tarım ve Orman Bakanı'ndan kuraklık uyarısı
Türkiye, küresel iklim değişikliğinin odağında: Tarım ve Orman Bakanı'ndan kuraklık uyarısı
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Türkiye'nin Kuraklık Tehlikesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Akdeniz havzasında yer almanın Türkiye'yi bu değişikliklerden en çok etkilenecek ülkelerden biri yaptığını belirten Bakan Yumaklı, özellikle kuraklık tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Türkiye, küresel iklim değişikliğinin odağında: Tarım ve Orman Bakanı'ndan kuraklık uyarısı

Su Kaynaklarının İdareli Kullanımı Çağrısı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yaptırılan bir Evsel Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Bakan Yumaklı, suyun idareli ve verimli kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin su kaynaklarının %77'sinin tarım sektörü tarafından kullanıldığını belirten Bakan, bu nedenle suyun verimli kullanımının her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye, küresel iklim değişikliğinin odağında: Tarım ve Orman Bakanı'ndan kuraklık uyarısı

Toplumsal Seferberlik Vurgusu

Küresel ısınmanın etkileriyle mücadelede toplumun her kesiminden destek ve ilgi beklediklerini dile getiren Bakan Yumaklı, bu konuda bir toplumsal seferberlik çağrısında bulundu. "Sadece bakanlık olarak değil, ülkemiz açısından bu konuda toplumun bütün kesimlerinden destek bekliyoruz, ilgi bekliyoruz, alaka bekliyoruz" diyerek, kuraklıkla mücadelede ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.
# türkiye, tarım, orman, destek, iklim

15 Mar 2024 - 15:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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