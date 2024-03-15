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İslamofobiye Karşı Küresel Dayanışma Günü

15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'nde, Bolu İl İnsan Hakları Kurulu, İslamofobi'nin yıkıcı etkilerine ve bu küresel sorunla mücadelede birleşik adımların önemine dikkat çekiyor. Bolu İl İnsan Hakları Kurulu İslamofobiye karşı bilinç ve dayanışma çağrısı yaptı…

Elif Sarıhan
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İslamofobiye Karşı Küresel Dayanışma Günü
İslamofobiye Karşı Küresel Dayanışma Günü
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İslamofobi'nin yaygınlığı

Bolu İl İnsan Hakları Kurulu İslamofobi’nin, Müslümanlara ve İslam dinine karşı beslenen önyargı ve korkunun bir sonucu olarak ortaya çıkan, derin köklü bir ayrımcılık biçimi olduğunu belirtti. Yapılan yazılı açıklamada “Bu, sadece bireyler arasında değil, aynı zamanda medya ve politika alanlarında da yaygın bir sorun olarak kendini göstermektedir” denildi.

İslamofobiye Karşı Küresel Dayanışma Günü

Müslüman topluluklara yönelik artan tehditler

Son dönemlerde, Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri ve terörizmle ilişkilendirmenin artış gösterdiği ifade edilen bildiride bunun da camiler, mezarlıklar ve Müslümanların sahip olduğu diğer mülkler gibi kutsal alanlara yönelik saldırılara yol açtığı kaydedildi. Bildiride bu durumun, Müslüman toplulukların güvenliğini ve huzurunu tehdit eder hale geldiği ifade edildi.İslamofobiye Karşı Küresel Dayanışma Günü

Uluslararası alanda artan endişeler

Birleşmiş Milletler'in 2021 tarihli raporunun, Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve nefretin "salgın boyutlarına" ulaştığını ortaya koyduğu belirtilerek bunu İslamofobi'nin sadece yerel veya bölgesel değil, aynı zamanda küresel bir sorun olduğunu gösterdiği ifade edildi..İslamofobiye Karşı Küresel Dayanışma Günü

Yasal koruma ve uluslararası anlaşmalar

Dünya genelinde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi birçok uluslararası anlaşmanın, din ve vicdan özgürlüğünü korumakta ve dini sebeplerle ayrımcılığı yasaklamakta olduğu hatırlatılarak “Ancak, İslamofobiye yönelik nefret söylemi ve suçları bu korumalara rağmen devam etmektedir” denildi.İslamofobiye Karşı Küresel Dayanışma Günü

Medya ve siyasette İslamofobi

Açıklamada medyanın etkisinin de üzerinde durularak “Medya ve bazı popülist siyasetçiler, Müslümanlara yönelik nefret söylemini körükleyerek toplumsal bölünmeyi derinleştirmektedir. Bu durum, yanlış bilgilendirme ve önyargıların daha da yayılmasına neden olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

# avrupa, Medya, uluslararası

15 Mar 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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