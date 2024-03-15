İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa en riskli bölgeler; Ardından Düzce, Bolu ve Sakarya geliyor

Deprem uzmanları, Marmara Denizi'nde beklenen büyük depremin yaklaştığına dair önemli uyarılarda bulundu. Uzmanlar, Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Bandırma'nın ciddi şekilde etkileneceğini belirtiyor. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda kırılmayan iki ana segment üzerinde yoğun bir deprem beklentisi var. Bu durum, bölgedeki milyonlarca insanı doğrudan etkileyebilir.

Deprem Beklentisi ve Hazırlıklar

Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Marmara Denizi ve Bingöl-Erzincan arasındaki Yedisu segmenti, son yüzyılda kırılmayan iki ana bölgeden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle Marmara Denizi'nde beklenen deprem, 1999'daki büyük sarsıntıların ardından gündemdeki yerini koruyor. Uzmanlar, bölgede 7'ye varabilecek büyüklükte bir deprem olasılığına karşı uyarıyor.

Risk Altındaki Bölgeler

Marmara Denizi'ndeki aktif fay hattı, İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Yalova, Bursa ve Bandırma gibi şehirleri doğrudan tehdit ediyor. Deprem, bu şehirlerde ciddi hasarlara yol açma potansiyeline sahip. Ayrıca, deniz altındaki heyelanların tetiklenmesi sonucu oluşabilecek tsunami etkisi de göz ardı edilmemeli.

Alınması Gereken Önlemler

Deprem uzmanları, doğru planlama ve mühendislik hizmetlerinin afetlere karşı korunmada kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. İstanbul'daki yeni yapıların çoğu, iyi mühendislik hizmetleri aldığı için daha güvende. Ancak, eski ve planlaması doğru yapılmamış yapılar büyük risk taşıyor. Uzmanlar, bölge halkını ve yetkilileri, olası bir depreme karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.