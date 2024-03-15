Enflasyon ve döviz kuru tahminlerinde son durum

Türkiye ekonomisinde enflasyon ve dolar kıskacı: beklentiler yükselişte

Türkiye'nin ekonomik manzarası, Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi ışığında, enflasyon ve döviz kuru beklentilerindeki artışlarla daha da karmaşık bir hal alıyor. Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerin katılımıyla gerçekleştirilen bu anket, ekonomi yönetiminin önündeki zorlukların boyutunu gözler önüne seriyor.

Enflasyonun yükselişi: tüketici endişesi artıyor

Mart ayı için yapılan anket sonuçlarına göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) artış beklentisi, geçen aya göre yüzde 3,17'den yüzde 3,43'e yükseldi. Yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a çıkarak, vatandaşların alım gücü üzerindeki baskının artacağını işaret ediyor. Bu durum, hanehalkı harcamaları ve genel yaşam maliyeti üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Dolar kuru ve dış ticaret dengesi

Ankette dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise döviz kuru beklentilerindeki artış oldu. Cari yıl sonu için döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi, bir önceki anket dönemine göre 40,02 TL'den 40,53 TL'ye yükseldi. Bu artış, ithalat maliyetlerini ve dolayısıyla iç piyasada fiyat baskılarını artırabilir. Öte yandan, yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 34,6 milyar dolardan 33,3 milyar dolara düşürülerek, dış ticaret dengesindeki iyileşme sinyalleri de verildi.

Faiz oranları ve ekonomik büyüme

Faiz oranlarına ilişkin beklentiler de ekonominin seyrini etkileyen önemli faktörler arasında. Cari ay sonu için gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 45'ten yüzde 45,82'ye çıktı. Merkez Bankası'nın politika faizi beklentileri de yükselerek, kısa vadede para politikasının sıkılaştırılacağına dair işaretler veriyor. Ancak, 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,3 seviyesinde sabit kalarak, ekonomik aktivitenin istikrar kazanacağına dair umutları koruyor.

Türkiye ekonomisi, enflasyon ve döviz kuru beklentilerindeki artışlarla zorlu bir döneme giriyor. Ancak, cari işlemler açığının azalması ve büyüme beklentilerinin sabit kalması, ekonomik dengelerin korunabileceğine dair olumlu sinyaller veriyor. Önümüzdeki dönemde, ekonomi yönetiminin alacağı kararlar ve uygulayacağı politikalar, bu beklentilerin gerçekleşme derecesini belirleyecek.