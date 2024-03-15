MG marka sıfır otomobilin ayıplı çıkışı tüketiciyi mahkemelik etti

Tüketici Hakları Mahkemesine Başvuru

2022 Eylül'ünde, ailesiyle güvenli seyahat etmek amacıyla MG markalı bir sıfır otomobil satın alan üç çocuk annesi Fatoş Candar (32), aracın defalarca arıza yapması üzerine satıcı firmaya başvurdu. Ancak, firma aracın ayıplı olduğunu kabul etmeyince, Candar adalet arayışına mahkemede devam etti.

Arızalar ve Güvenlik Tehlikeleri

Candar, aracı satın aldıktan sonraki ilk beş ay boyunca herhangi bir sorun yaşamadı. Ancak altıncı ayda, aracın aküsü dokuz kez bitti ve araç, hareket halindeyken durmaya başladı. Bu durum, en yoğun trafikte bile kaza riskini artırarak Candar ve çocuklarını tehlikeye attı. Servise yapılan başvurular sonucu, aracın aküsü değiştirilse de, sorunlar devam etti ve her servis ziyaretinde farklı arızalarla karşılaşıldı.

Servis Sorunları ve Mahkeme Süreci

Candar, aracı servise götürdüğünde, işlemlerin usule uygun yapılmadığını ve araç için geçici bir çözüm sunulmadığını belirtti. Aracın farklı defalar servise gitmesine rağmen, her seferinde yeni bir sorunla geri döndüğünü ifade etti. Satıcı firma ve yetkili servisin, aracın ayıplı olduğunu kabul etmemesi üzerine, Candar mahkemeye başvurdu. Mahkeme sürecinde, bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucunda, aracın elektrik kaçağı olduğu ve bu durumun ayıplı olduğu tespit edildi.

Mağdur Tüketici ve Adalet Arayışı

Candar, yaşadığı mağduriyet ve adalet arayışını, "Hayatımı riske atan ve elektrik kaçağı bulunan bir araçla seyahat etmek zorunda bırakıldım. Araç, son olarak hiçbir sorunu olmadığı iddiasıyla bana teslim edildi" sözleriyle dile getirdi. Bu olay, tüketici haklarının korunması ve ayıplı ürünlerle ilgili yaşanan sorunların çözümü konusunda önemli bir örnek teşkil etmektedir.