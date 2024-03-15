- Sağlık

Baharatta böcek ve metal alarmı!

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi baharatlar hakkında çarpıcı gerçekler! Böcek parçalarından kurşuna, sahtecilikten mikotoksinlere kadar baharatlarla ilgili sağlık riskleri artıyor. İşte baharat kullanımında dikkat edilmesi gerekenler.

Esra Perçin
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Baharatta böcek ve metal alarmı!
Baharatta böcek ve metal alarmı!
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Baharatların ardındaki gerçekler:sağlık riskleri alarm veriyor!.. Baharatlar, mutfaklarımızda

yemeklerimize lezzet katma konusunda başrolde. Ancak, İngiltere Gıda Standartları Ajansı'nın (FSA) yaptığı son araştırma, bu lezzet katıcıların beklenmedik içerikler barındırdığını ve sağlık için potansiyel riskler taşıdığını gözler önüne seriyor.

Baharatta böcek ve metal alarmı!

Kekik ve küçük hindistan cevizi

Kalite ve Sahtecilik Sorgulaması Araştırmalar, özellikle kekik ve öğütülmüş küçük Hindistan cevizinde kalite ve sahtecilik problemlerinin olduğunu ortaya koyuyor. Kekik örneklerinin büyük bir kısmında yabancı maddeler; küçük Hindistan cevizi örneklerinde ise zararlı mikotoksinler bulunuyor.

Baharatta böcek ve metal alarmı!

Zerdeçal üzerindeki tehlike bulutları

Zerdeçal, sağlık faydalarıyla bilinse de, yapılan testler bu baharatın da risk taşıdığını gösteriyor. Test edilen zerdeçal örneklerinin bir kısmında sağlığa zararlı toksinler tespit edilmiş, bu da tüketici için potansiyel bir tehlike arz ediyor.

Baharatta böcek ve metal alarmı!

Avrupa çapında baharat sahteciliği ve kalite sorunları

Bu problemler sadece İngiltere ile sınırlı değil; Avrupa genelinde yapılan araştırmalar da baharatların bir kısmının tağşiş belirtileri gösterdiğini ve kalite sorunları yaşadığını ortaya koyuyor. Kekik, biber, kimyon, zerdeçal ve safran, en çok etkilenen baharatlar arasında yer alıyor.

Baharatta böcek ve metal alarmı!

Baharatlarda bulunan yenmeyen katkı maddeleri

Yapılan analizler, baharatlara tebeşir, boyalar ve kahve çekirdeği kabukları gibi insan sağlığı için uygun olmayan maddelerin katıldığını gösteriyor. Bu durum, tüketici sağlığını doğrudan tehdit ediyor.Baharatta böcek ve metal alarmı!

Gıda güvenliği için süregelen çabalar

FSA, tüketicilerin sağlığını korumak adına gıda sistemimizdeki riskleri belirlemek için gözetim programlarını sürdürme taahhüdünde bulunuyor. Bu çalışmalar, baharatların güvenliğini artırma ve gıda dolandırıcılığına karşı mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.

# avrupa

15 Mar 2024 - 19:00 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

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