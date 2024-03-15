Yatırımcılar dikkat! Alarm zilleri çalıyor!..

Borsa İstanbul'da düşüş rüzgarları

Ekonomi uzmanı Atilla Yeşilada, Borsa İstanbul'daki mevcut düşüş trendinin sadece bir başlangıç olduğunu ve yatırımcıların daha zorlu günlerle karşı karşıya kalabileceğini vurguluyor. Son dönemdeki tarihi zirvelerin ardından BIST100 endeksinin keskin bir düşüşe geçtiği gözlemleniyor.

Yatırımcılar arasında artan endişe

Piyasadaki negatif seyir, yatırımcılar arasında ciddi bir endişe yaratmış durumda. Yeşilada, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve yüksek enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda, borsada kısa vadede bir iyileşme beklemenin gerçekçi olmadığını ifade ediyor.

Çeşitlendirme zamanı

Borsadaki belirsizlikler ışığında Yeşilada, yatırımcılara alternatif yatırım araçlarına yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Düşük mevduat faizlerinin yatırımcıları koruyamadığı bu dönemde, döviz ve altın gibi seçenekler daha fazla ilgi çekiyor.

Yabancı yatırımcıların çekilmesi

BİST-100 endeksinin hızlı değer kazanması, yabancı yatırımcıların piyasadan çekilmesine yol açtı. Yeşilada, son haftalarda yabancı fonların sürekli olarak satış yaptığını ve bu durumun, Türk hisse senetlerinin yabancılar tarafından pahalı bulunduğunun bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Merkez Bankası ve gelecek beklentileri

TCMB'nin politika faizleri üzerindeki kararlarının yatırımcılar için önemli bir belirsizlik kaynağı olduğunu belirten Yeşilada, seçimler sonrasında faiz oranlarının artırılmasının beklendiğini ve bu durumun TL mevduatlarını daha cazip hale getireceğini öngörüyor.

Borsa İstanbul için zor bir yıl olacak

Yeşilada ve diğer ekonomistler, Borsa İstanbul için yıl sonuna kadar beklenen getirilerin mevduat faizlerine göre daha düşük kalacağını tahmin ediyor. Bu durum, yatırımcıların borsadan ziyade diğer yatırım araçlarına yönelmeleri gerektiğini işaret ediyor.