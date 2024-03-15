İngiliz hükümeti açıkladı: yabancı devletlerin gazete ve dergi alımları yasaklanacak

İngiltere, basın özgürlüğünü koruma adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Hükümet, yabancı hükümetlerin ülkede yayımlanan gazeteleri ve dergileri satın almasını yasaklamayı planlıyor. Bu karar, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yatırım şirketi RedBird IMI tarafından Telegraph gazetesi ve haftalık Spectator dergisinin satın alınmak istenmesinin ardından geldi.

Basın özgürlüğünü koruma çabası

İngiliz hükümeti, bu hamlenin basın özgürlüğünü korumak için atılmış ek bir adım olduğunu belirtiyor. Hükümetin bu adımı, yabancı devletlerin İngiltere'deki medya kuruluşları üzerindeki potansiyel kontrolünü engellemeyi amaçlıyor. Bu gelişme, RedBird IMI sözcüsü tarafından "büyük bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirilse de, ana muhalefetteki İşçi Partisi hükümetin bu adımını destekleyeceğini açıkladı.

Yasa tasarısına eklenen madde

Hükümet, Dijital Pazarlar, Rekabet ve Tüketiciler Yasası'na bir madde ekleyerek bu yasağı resmileştirmeyi planlıyor. Bu madde, bir gazete veya haber dergisinin yabancılar tarafından alımı gündeme geldiğinde, ülkedeki rekabet kurumunun bunu inceleyip, satış sonucunda haber kuruluşunun yabancı bir devletin kontrolüne geçme ihtimalinin olup olmayacağını değerlendirecek.

Manchester City bağlantısı ve satış girişimleri

İlginç bir şekilde, RedBird IMI'ın yüzde 75'i, Manchester City futbol kulübünün de sahibi olan Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Başbakan Vekili Şeyh Mansur'a ait. Hükümet, söz konusu yasanın hızlıca çıkması durumunda bu alımın engellenebileceği görüşünde. Spectator'ın yönetim kurulu başkanı Andrew Neil, hükümetin bu hamlesinden sonra satış ihtimalinin kalmadığını söyledi.

Basın özgürlüğü ve yabancı etkisi

Bu gelişme, basın özgürlüğü ve yabancı devletlerin medya üzerindeki etkisinin global bir mesele haline geldiğini gösteriyor. İngiltere'nin bu adımı, diğer ülkeler için de bir örnek teşkil edebilir. Basın özgürlüğünün korunması ve medyanın çeşitliliğinin sürdürülmesi, demokrasilerin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. İngiltere'nin bu yasağı, medya üzerindeki yabancı kontrolün sınırlanması adına atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.