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Mercedes-Benz'den devrim niteliğinde bir inovasyon! X-ışını ile çarpışma testi

Mercedes-Benz, otomobil güvenliğinde çığır açan bir yeniliğe imza attı. Fraunhofer-Society ile işbirliği içinde gerçekleştirilen bu öncü proje, çarpışma testlerinde araçların ve test mankenlerinin maruz kaldığı süreçleri X-ışını teknolojisi kullanarak detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu yöntem, saniyede 1000 kareye varan ultra yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etmeyi mümkün kılıyor, böylece araç güvenliği araştırmalarında yeni bir dönem başlıyor.

Rahmiye Beydili
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Mercedes-Benz'den devrim niteliğinde bir inovasyon! X-ışını ile çarpışma testi mask
Mercedes-Benz'den devrim niteliğinde bir inovasyon! X-ışını ile çarpışma testi
Mercedes-Benz'den devrim niteliğinde bir inovasyon! X-ışını ile çarpışma testi
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Çarpışma Testlerinde Yeni Bir Boyut

Mercedes-Benz'in gerçekleştirdiği bu test, C-Serisi sedanın saatte 60 km hızla bir çarpışma bariyerine yan taraftan çarpmasıyla başlıyor. Bu test, doğrusal bir hızlandırıcı kullanılarak X-ışını kamerası olarak işlev gören bir çerçeve ile donatılmıştır. Bu sayede, Fraunhofer Yüksek Hız Dinamikleri Enstitüsü ve Freiburg'daki Ernst Mach Enstitüsü (EMI), gerçek bir otomobil ile dünyada ilk kez X-ışını çarpışma testini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Mercedes-Benz'den devrim niteliğinde bir inovasyon! X-ışını ile çarpışma testi

Görselleştirme Teknolojisinde Devrim

Bu yenilikçi yaklaşım, araç içindeki ve mankenlerdeki deformasyon süreçlerini daha önce mümkün olmayan bir detayda görselleştirmeyi sağlıyor. Araç güvenliği üzerine yapılan hassas analizler, bu teknoloji sayesinde daha da ileri bir seviyeye taşınıyor. Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Üyesi Markus Schäfer, X-ışını çarpışma testlerinin, araç güvenliğini iyileştirme yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtiyor.

Ultra Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme

Bu teknoloji, 1 kHz teknolojisine sahip bir doğrusal hızlandırıcı kullanılarak mümkün kılınmıştır. Bu cihaz, geleneksel X-ışını yöntemlerine kıyasla çok daha güçlüdür ve saniyede 1000'e kadar görüntü elde edilmesine olanak tanır. Bu, araç güvenliği testlerinde bir devrim niteliğindedir ve çarpışma anındaki detayların, hareket kaynaklı bulanıklık olmadan kaydedilmesini sağlar.Mercedes-Benz'den devrim niteliğinde bir inovasyon! X-ışını ile çarpışma testi

Güvenlik ve Koruma Önlemleri

EMI uzmanları, bu tür testlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için kapsamlı radyasyondan korunma kılavuzları hazırladı. Çalışanların güvenliği için dozimetreler kullanılıyor ve tesis, hükümet tarafından belirlenen yasal gerekliliklere uygun olarak işletiliyor. Bu, Mercedes-Benz'in güvenlik alanındaki yenilikçi çalışmalarının sadece araçları değil, aynı zamanda çalışma ortamını da kapsadığını gösteriyor.

Mercedes-Benz'in Güvenlikteki Tarihi Yolculuğu

Mercedes-Benz, 1959'da gerçekleştirilen ilk çarpışma testinden bu yana, araç güvenliği konusunda sürekli yenilikler yapmaya devam ediyor. Marka, her yıl 900'e yakın çarpışma testi ve 1700'e yakın kızak testi gerçekleştirerek, araç güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Bu testler, özellikle emniyet kemerleri gibi koruma sistemlerinin gerçekçi koşullar altında test edilmesini sağlıyor.Mercedes-Benz'den devrim niteliğinde bir inovasyon! X-ışını ile çarpışma testi

Elektrikli Araçlarda Güvenlik Testleri

2023 sonbaharında gerçekleştirilen, tamamen elektrikli iki aracın katıldığı dünyanın ilk halka açık çarpışma testi, Mercedes-Benz'in güvenlik konusundaki yenilikçi yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor. EQA ve EQS SUV modelleri, gerçek bir kaza senaryosunda yüksek yolcu koruma seviyesini doğruluyor. Bu testler, Mercedes-Benz'in "Gerçek Yaşam Güvenliği" felsefesinin bir göstergesi olarak, araç güvenliğindeki sürekli yenilikçi çalışmalarını vurguluyor.

# teknoloji, araç, kaza, otomobil

15 Mar 2024 - 12:03 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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