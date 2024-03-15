15 Mar 2024 - 12:08- Asayiş G:

Okul kazasında, iki öğrenci su kanalına düştü

Bolu'nun İzzet Baysal Mahallesi'nde bulunan Behiye Baysal Ortaokulu'nda yaşanan talihsiz bir kaza, eğitim camiasını ve velileri derinden sarstı. Okul bahçesindeki demir parmaklıkların, öğrencilerin üzerine çıkması sonucu kırılmasıyla meydana gelen olayda, iki öğrenci yaklaşık 3 metre yükseklikten su kanalına düşerek yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Okul kazasında, iki öğrenci su kanalına düştü mask
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Acil Durum Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Kazanın hemen ardından öğrencilerin durumu öğretmenlere bildirmesiyle, okul idarecileri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, su kanalına düşen M.A.A. (14) ve B.D. (14) isimli öğrencileri kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Öğrencilere Hızlı Müdahale

İtfaiye ve sağlık personelinin merdiven yardımıyla su kanalına inmesi ve ilk müdahaleyi yapmasının ardından, öğrenciler sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının ciddi olmadığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Eğitim Güvenliği Yeniden Gündemde

Bu olay, okullarda alınması gereken güvenlik önlemleri ve eğitim alanlarının güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Öğrencilerin güvenliği için okul altyapılarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekli bakım çalışmalarının yapılması gerektiği vurgulandı.
# polis, eğitim

15 Mar 2024 - 12:08 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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