Okul kazasında, iki öğrenci su kanalına düştü

Acil Durum Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Kazanın hemen ardından öğrencilerin durumu öğretmenlere bildirmesiyle, okul idarecileri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, su kanalına düşen M.A.A. (14) ve B.D. (14) isimli öğrencileri kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü.
Öğrencilere Hızlı Müdahale
İtfaiye ve sağlık personelinin merdiven yardımıyla su kanalına inmesi ve ilk müdahaleyi yapmasının ardından, öğrenciler sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının ciddi olmadığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Eğitim Güvenliği Yeniden Gündemde
Bu olay, okullarda alınması gereken güvenlik önlemleri ve eğitim alanlarının güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Öğrencilerin güvenliği için okul altyapılarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekli bakım çalışmalarının yapılması gerektiği vurgulandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.