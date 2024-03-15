Serenay Sarıkaya, Seul'de stili ile göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, başarılı oyunculuk performanslarının yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sarıkaya, bu sefer de Güney Kore'de bir etkinlikte sergilediği tarzıyla adından söz ettirdi.

Güney Kore’de Bir Yıldız Gibi Parladı

Sarıkaya, son olarak ekranlara veda eden ' Aile' dizisindeki 'Devin' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Şimdi ise, Türkiye elçisi olduğu ünlü mücevher markası Bvlgari'nin Seul'de düzenlediği etkinliğe katılarak gözleri üzerine çekti. Davet için özel olarak hazırlanan Sarıkaya, siyah çorap ve badi kombiniyle objektiflere poz verdi. Kombinini gümüşrengi çanta ve siyah topuklu ayakkabılarla tamamlayan güzel oyuncu, başındaki siyah bandana ile de dikkat çekti.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Serenay Sarıkaya, Seul’den paylaştığı pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Siyahlar içindeki şık kombiniyle 10,5 milyon takipçisinden kısa sürede binlerce beğeni ve sayısız yorum aldı. Takipçileri oyuncuya; "Yine bir güneş gibi parladı", "Ne yapsan olay", "Süper star", "Sana her şey yakışıyor", "Bu kadın asla yaşlanmayacak" gibi övgüler yağdırdı.

Hayranlarından Tam Not Aldı

Sarıkaya'nın tarzı ve güzelliği, hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Instagram üzerinden yapılan yorumlar, güzel oyuncunun ne yaparsa yapsın gündem olmayı başardığını ve tarzıyla her zaman dikkat çektiğini gösteriyor. Serenay Sarıkaya, modaya yön veren tarzı ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.