Serenay Sarıkaya, Seul'de stili ile göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, başarılı oyunculuk performanslarının yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sarıkaya, bu sefer de Güney Kore'de bir etkinlikte sergilediği tarzıyla adından söz ettirdi.
Güney Kore’de Bir Yıldız Gibi Parladı
Sarıkaya, son olarak ekranlara veda eden ' Aile' dizisindeki 'Devin' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Şimdi ise, Türkiye elçisi olduğu ünlü mücevher markası Bvlgari'nin Seul'de düzenlediği etkinliğe katılarak gözleri üzerine çekti. Davet için özel olarak hazırlanan Sarıkaya, siyah çorap ve badi kombiniyle objektiflere poz verdi. Kombinini gümüşrengi çanta ve siyah topuklu ayakkabılarla tamamlayan güzel oyuncu, başındaki siyah bandana ile de dikkat çekti.
Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru
Serenay Sarıkaya, Seul’den paylaştığı pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Siyahlar içindeki şık kombiniyle 10,5 milyon takipçisinden kısa sürede binlerce beğeni ve sayısız yorum aldı. Takipçileri oyuncuya; "Yine bir güneş gibi parladı", "Ne yapsan olay", "Süper star", "Sana her şey yakışıyor", "Bu kadın asla yaşlanmayacak" gibi övgüler yağdırdı.
Hayranlarından Tam Not Aldı
Sarıkaya'nın tarzı ve güzelliği, hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Instagram üzerinden yapılan yorumlar, güzel oyuncunun ne yaparsa yapsın gündem olmayı başardığını ve tarzıyla her zaman dikkat çektiğini gösteriyor. Serenay Sarıkaya, modaya yön veren tarzı ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.