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Serenay Sarıkaya, Seul'de stili ile göz kamaştırdı

Serenay Sarıkaya, Güney Kore'deki Bvlgari etkinliğinde siyah şıklığıyla dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan pozları, hayranlarından büyük beğeni aldı. İşte detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Serenay Sarıkaya, Seul'de stili ile göz kamaştırdı mask
Serenay Sarıkaya, Seul'de stili ile göz kamaştırdı
Serenay Sarıkaya, Seul'de stili ile göz kamaştırdı
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, başarılı oyunculuk performanslarının yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sarıkaya, bu sefer de Güney Kore'de bir etkinlikte sergilediği tarzıyla adından söz ettirdi.

Serenay Sarıkaya, Seul'de stili ile göz kamaştırdı

Güney Kore’de Bir Yıldız Gibi Parladı

Sarıkaya, son olarak ekranlara veda eden ' Aile' dizisindeki 'Devin' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Şimdi ise, Türkiye elçisi olduğu ünlü mücevher markası Bvlgari'nin Seul'de düzenlediği etkinliğe katılarak gözleri üzerine çekti. Davet için özel olarak hazırlanan Sarıkaya, siyah çorap ve badi kombiniyle objektiflere poz verdi. Kombinini gümüşrengi çanta ve siyah topuklu ayakkabılarla tamamlayan güzel oyuncu, başındaki siyah bandana ile de dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya, Seul'de stili ile göz kamaştırdı

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Serenay Sarıkaya, Seul’den paylaştığı pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Siyahlar içindeki şık kombiniyle 10,5 milyon takipçisinden kısa sürede binlerce beğeni ve sayısız yorum aldı. Takipçileri oyuncuya; "Yine bir güneş gibi parladı", "Ne yapsan olay", "Süper star", "Sana her şey yakışıyor", "Bu kadın asla yaşlanmayacak" gibi övgüler yağdırdı.

Serenay Sarıkaya, Seul'de stili ile göz kamaştırdı

Hayranlarından Tam Not Aldı

Sarıkaya'nın tarzı ve güzelliği, hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Instagram üzerinden yapılan yorumlar, güzel oyuncunun ne yaparsa yapsın gündem olmayı başardığını ve tarzıyla her zaman dikkat çektiğini gösteriyor. Serenay Sarıkaya, modaya yön veren tarzı ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.Serenay Sarıkaya, Seul'de stili ile göz kamaştırdı

# aile, Medya, türkiye, gündem, güneş

15 Mar 2024 - 13:44 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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