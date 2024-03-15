- Olay Entrika

Yıldız Tilbe'nin, 30 Bin TL'lik terliklerine ilginç hobi dokunuşu

Yıldız Tilbe'nin yeni hobisi, sağlık durumu ve hayata bakışıyla ilgili son gelişmeler.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Yıldız Tilbe'nin, 30 Bin TL'lik terliklerine ilginç hobi dokunuşu mask
Yıldız Tilbe'nin, 30 Bin TL'lik terliklerine ilginç hobi dokunuşu
Yıldız Tilbe'nin, 30 Bin TL'lik terliklerine ilginç hobi dokunuşu
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Türk müzik dünyasının eşsiz seslerinden Yıldız Tilbe, sadece müziğiyle değil, sosyal medya paylaşımları ve cesur açıklamalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Kendine has karakteri ve duruşuyla öne çıkan Tilbe, geçtiğimiz haftalarda mutluluğun formülünü açıklamasının ardından şimdi de yeni bir hobisiyle gündemde.

Yıldız Tilbe'nin, 30 Bin TL'lik terliklerine ilginç hobi dokunuşu

Fasulyeden Gelen Mutluluk

Tilbe, mutluluk kaynağının basit ama etkili bir şeyden geldiğini belirtiyor: "Kuru fasulye yerken mutluyum, taze fasulye yerken daha da mutluyum." Bu samimi açıklama, onun hayata bakış açısının ne kadar sade ve doğal olduğunu gösteriyor.

Yıldız Tilbe'nin, 30 Bin TL'lik terliklerine ilginç hobi dokunuşu

Hayatın Filmi Üzerine Düşünceler

Ünlü sanatçı, hayatının film olmasını istemediğini belirtiyor: "Beni kimse senaryolaştıramaz. Çünkü beni tanımıyorlar." Tilbe, özellikle ünlülerin hayatlarını konu alan filmleri yeterli bulmadığını da ekliyor. Ona göre bir insanın ömrü, bir saatlik bir filme sığdırılamaz.

Yıldız Tilbe'nin, 30 Bin TL'lik terliklerine ilginç hobi dokunuşu

Sağlık Durumu ve Yoğun Bakım İddiaları

Geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Tilbe, yoğun bakımda olduğu yönündeki haberleri yalanlayarak hayranlarını rahatlattı.

Sahne Stili ve Yeni Hobi

Yıldız Tilbe, sahne kostümleri ve dans tarzıyla da dikkat çekiyor. Yeni hobisi ise adeta bir sanat eserine dönüştürdüğü ayakkabılarını boyamak. Belçika'dan aldığı sıradan beyaz spor ayakkabıları renklendirerek sahnede giyen Tilbe, bu hobisini bir adım ileri taşıyarak 30 bin TL değerindeki lüks terliklerini de boyadı.

Yıldız Tilbe'nin, 30 Bin TL'lik terliklerine ilginç hobi dokunuşu

Yıldız Tilbe'nin bu yeni hobisi, onun yaratıcı ve özgür ruhunu bir kez daha ortaya koyuyor. Hayata ve sanata dair bakış açısıyla her zaman ilham veren Tilbe, renkli kişiliğiyle gündemdeki yerini koruyor.

# Medya, spor, iddia

15 Mar 2024 - 14:16 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL