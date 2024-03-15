Yıldız Tilbe'nin, 30 Bin TL'lik terliklerine ilginç hobi dokunuşu

Türk müzik dünyasının eşsiz seslerinden Yıldız Tilbe, sadece müziğiyle değil, sosyal medya paylaşımları ve cesur açıklamalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Kendine has karakteri ve duruşuyla öne çıkan Tilbe, geçtiğimiz haftalarda mutluluğun formülünü açıklamasının ardından şimdi de yeni bir hobisiyle gündemde.

Fasulyeden Gelen Mutluluk

Tilbe, mutluluk kaynağının basit ama etkili bir şeyden geldiğini belirtiyor: "Kuru fasulye yerken mutluyum, taze fasulye yerken daha da mutluyum." Bu samimi açıklama, onun hayata bakış açısının ne kadar sade ve doğal olduğunu gösteriyor.

Hayatın Filmi Üzerine Düşünceler

Ünlü sanatçı, hayatının film olmasını istemediğini belirtiyor: "Beni kimse senaryolaştıramaz. Çünkü beni tanımıyorlar." Tilbe, özellikle ünlülerin hayatlarını konu alan filmleri yeterli bulmadığını da ekliyor. Ona göre bir insanın ömrü, bir saatlik bir filme sığdırılamaz.

Sağlık Durumu ve Yoğun Bakım İddiaları

Geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Tilbe, yoğun bakımda olduğu yönündeki haberleri yalanlayarak hayranlarını rahatlattı.

Sahne Stili ve Yeni Hobi

Yıldız Tilbe, sahne kostümleri ve dans tarzıyla da dikkat çekiyor. Yeni hobisi ise adeta bir sanat eserine dönüştürdüğü ayakkabılarını boyamak. Belçika'dan aldığı sıradan beyaz spor ayakkabıları renklendirerek sahnede giyen Tilbe, bu hobisini bir adım ileri taşıyarak 30 bin TL değerindeki lüks terliklerini de boyadı.

Yıldız Tilbe'nin bu yeni hobisi, onun yaratıcı ve özgür ruhunu bir kez daha ortaya koyuyor. Hayata ve sanata dair bakış açısıyla her zaman ilham veren Tilbe, renkli kişiliğiyle gündemdeki yerini koruyor.