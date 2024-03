Arabam.com'dan büyük çekiliş! iPhone 15 Pro ve daha fazlasını kazanma şansı yakalayın

Türkiye'nin İlk Online Otomobil Platformu Fırsatlarıyla Dolu Bir Kampanya Başlatıyor

Türkiye'nin otomobil alım satımında öncü platformlarından biri olan arabam.com, otomobil sahiplerine benzersiz bir fırsat sunuyor. 15 Mart ile 15 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu özel kampanya, aracını arabam.com üzerinde ilan eden bireysel kullanıcılara yönelik çekilişle muhteşem hediyeler kazanma imkanı veriyor.

Çekilişle iPhone 15 Pro ve Akaryakıt Hediye Çeki Kazanın!

Arabam.com'un düzenlediği çekiliş kampanyası, araç sahiplerine sadece birkaç adımda büyük ödüller kazanma şansı sunuyor. Kampanya kapsamında, bir talihli 256 GB siyah iPhone 15 Pro'nun sahibi olacak. Ayrıca, üç şanslı katılımcı 50.000 TL değerinde akaryakıt hediye çeki, 15 kişi ise 10.000 TL değerinde lastik alışverişi hediye çeki kazanacak. Bu ödüller, arabam.com mobil uygulaması üzerinden kolayca kullanılabilecek.

Nasıl Katılabilirsiniz?

Katılım için arabam.com üzerinden zorunlu kimlik doğrulama işlemini tamamlamanız ve aracınızın ilanını vermeniz gerekiyor. Bu basit adımları takip ederek, 12 Temmuz'da yapılacak olan çekilişe katılma hakkı kazanıyorsunuz.

Arabam.com: Güvenilir ve Kolay Otomobil Alım Satım Deneyimi

2000 yılında kurulan ve Türkiye'nin otomobil piyasasında lider konumda olan arabam.com, kullanıcılarına güvenilir ve kolay bir alım satım deneyimi sunmayı hedefliyor. iLab bünyesine 2016 yılında katılan şirket, Sigortam.net ve Kariyer.net gibi sektör liderleriyle birlikte büyümeye devam ediyor. Arabam.com, her ay yeni fonksiyonlar ekleyerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. İster araç almak ister satmak olsun, iOS ve Android cihazlar için hazırlanan mobil uygulaması ile her an, her yerden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.