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Bakan Koca Bolu’dan duyurdu: Sağlık sektörüne 8 bin işçi alınacak

Türkiye genelinde sağlık sektörüne 8 bin yeni işçi katılıyor! Fahrettin Koca'nın Bolu'dan duyurduğu, mülakatsız ve ÖSYM puanıyla gerçekleşecek noter çekilişiyle atama sürecinin tüm detayları burada. İşte başvuru koşulları ve çekiliş tarihleri…

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Bakan Koca Bolu’dan duyurdu: Sağlık sektörüne 8 bin işçi alınacak mask
Bakan Koca Bolu’dan duyurdu: Sağlık sektörüne 8 bin işçi alınacak
Bakan Koca Bolu’dan duyurdu: Sağlık sektörüne 8 bin işçi alınacak
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Sağlık Bakanlığı'ndan istihdam devrimi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu ziyaretinde sağlık sektöründe bir ilk olan büyük bir istihdam hamlesini duyurdu. Bu yeni yaklaşım, 8 bin işçinin, mülakat gerektirmeyen, tamamen şeffaf ve adil bir süreçle, ÖSYM puanlarına dayanarak noter çekilişi ile atanacağını müjdeliyor.

Bakan Koca Bolu’dan duyurdu: Sağlık sektörüne 8 bin işçi alınacak

Noter çekilişiyle atama

Bakan Koca, atama sürecinin herkes için adil ve şeffaf olacağının altını çizdi. Adaylar, mülakat stresi olmadan, sadece ÖSYM puanlarına göre değerlendirilecek ve noter huzurunda yapılacak çekilişle atanacaklar. Bu yöntem, atamalarda objektifliği ve eşitliği garanti altına alıyor.Bakan Koca Bolu’dan duyurdu: Sağlık sektörüne 8 bin işçi alınacak

8 bin yeni işçi

3 ve 4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek çekilişle, sağlık sektörüne 8 bin yeni işçi katılacak. Bu alım, Bolu'dan başlayarak tüm Türkiye'ye yayılarak, birçok kişiye istihdam kapısı açacak. Bakan Koca'nın açıklaması, sektördeki personel ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olarak görülüyor.

Başvuru koşulları ve çekiliş tarihleri

İşçi alımı için noter çekilişi 4 Nisan'da yapılacak. Adayların, İŞKUR üzerinden başvuruda bulunmaları ve belirlenen şartları taşımaları gerekmekte. Bu süreç, herkes için eşit şans ve adil bir atama sürecinin kapılarını aralıyor.Bakan Koca Bolu’dan duyurdu: Sağlık sektörüne 8 bin işçi alınacak

Bolu'dan Türkiye'ye yankılanan fırsat

Bu istihdam hamlesi, sadece Bolu için değil, tüm Türkiye için büyük bir fırsat sunuyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu adımı, işçi alımlarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor ve şeffaflık ile adaletin sağlanmasında önemli bir örnek teşkil ediyor.

Bu yenilikçi atama yöntemi, sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylar için büyük bir kapı aralıyor. Mülakat kaygısı olmadan, objektif bir değerlendirme ile sektöre adım atma fırsatı sunuyor. Bu, hem adaylar hem de Türkiye'nin sağlık sektörü için kazançlı bir gelişme olarak öne çıkıyor.

# türkiye, nisan, işkur

15 Mar 2024 - 20:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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