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Kocaeli, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Bolu için açıklanan felaket senaryosu için tarih verildi

Küresel Isınmanın Etkileriyle Türkiye'nin dağlık bölgelerinde kar örtüsü tehlike altında olduğu açıklandı. Kar olmaması demek kuraklık, yokluk ve yoksulluk anlamına geliyor. Tüm dünyayı kasıp kavuracak olan küresel ısınma Türkiye’de önce Bolu, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Kocaeli’yi etkileyecek.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Kocaeli, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Bolu için açıklanan felaket senaryosu için tarih verildi mask
Kocaeli, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Bolu için açıklanan felaket senaryosu için tarih verildi
Kocaeli, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Bolu için açıklanan felaket senaryosu için tarih verildi
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Kocaeli, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Bolu gibi dağlık bölgeleri etkileyecek küresel ısınma etkileri sonucu yüksek emisyon senaryosu altında kar örtüsünün azalacağı tahmin ediliyor.

Kocaeli, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Bolu için açıklanan felaket senaryosu için tarih verildi

Küresel Isınmanın Göz Ardı Edilemez Etkileri

Küresel ısınmanın etkileri, Türkiye'nin dağlık bölgelerinde de kendini göstermeye başladı. Artan sıcaklık değerleri, karın yağmur olarak düşmesine ve böylece kar örtüsünün azalmasına neden oluyor. Bu durum, Kocaeli, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Bolu gibi bölgeleri doğrudan etkileyebilir.Kocaeli, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Bolu için açıklanan felaket senaryosu için tarih verildi

Kar Örtüsünde Azalma Bekleniyor

Araştırmacılar, devam eden ısınmanın, katı yağışlardan sıvı yağışlara geçişi hızlandırdığını ve Avrupa Alpleri başta olmak üzere birçok dağlık bölgede gelecekteki iklim koşulları altında yağışların daha da azalacağını belirtiyor. Bu, kar derinliği ve süresini olumsuz yönde etkileyecek bir gelişme.Kocaeli, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Bolu için açıklanan felaket senaryosu için tarih verildi

Yüksek Emisyon Senaryosu ve Tahminler

BM iklim paneli raporuna göre, SSP3-7.0 olarak bilinen yüksek emisyon senaryosunda, CO2 seviyelerinin mevcut seviyelerin iki katına çıkması ve sıcaklıkların 2100 yılına kadar 6,5 derece Fahrenheit artması bekleniyor. Bu senaryo altında, kar örtüsü daha da seyrek bir hale gelebilir.Kocaeli, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Bolu için açıklanan felaket senaryosu için tarih verildi

Bu tahminler, küresel ısınmanın ciddiyetini ve özellikle Türkiye'nin dağlık bölgelerindeki kar örtüsü üzerindeki potansiyel etkilerini gözler önüne seriyor. Önlem alınmazsa, bu değişiklikler su kaynakları, tarım ve doğal yaşam üzerinde ciddi sonuçlar doğuracak.

# türkiye, avrupa, iklim

15 Mar 2024 - 21:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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