Kocaeli, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Bolu için açıklanan felaket senaryosu için tarih verildi

Kocaeli, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Bolu gibi dağlık bölgeleri etkileyecek küresel ısınma etkileri sonucu yüksek emisyon senaryosu altında kar örtüsünün azalacağı tahmin ediliyor.

Küresel Isınmanın Göz Ardı Edilemez Etkileri

Küresel ısınmanın etkileri, Türkiye'nin dağlık bölgelerinde de kendini göstermeye başladı. Artan sıcaklık değerleri, karın yağmur olarak düşmesine ve böylece kar örtüsünün azalmasına neden oluyor. Bu durum, Kocaeli, Bursa, Erzurum, Kayseri ve Bolu gibi bölgeleri doğrudan etkileyebilir.

Kar Örtüsünde Azalma Bekleniyor

Araştırmacılar, devam eden ısınmanın, katı yağışlardan sıvı yağışlara geçişi hızlandırdığını ve Avrupa Alpleri başta olmak üzere birçok dağlık bölgede gelecekteki iklim koşulları altında yağışların daha da azalacağını belirtiyor. Bu, kar derinliği ve süresini olumsuz yönde etkileyecek bir gelişme.

Yüksek Emisyon Senaryosu ve Tahminler

BM iklim paneli raporuna göre, SSP3-7.0 olarak bilinen yüksek emisyon senaryosunda, CO2 seviyelerinin mevcut seviyelerin iki katına çıkması ve sıcaklıkların 2100 yılına kadar 6,5 derece Fahrenheit artması bekleniyor. Bu senaryo altında, kar örtüsü daha da seyrek bir hale gelebilir.

Bu tahminler, küresel ısınmanın ciddiyetini ve özellikle Türkiye'nin dağlık bölgelerindeki kar örtüsü üzerindeki potansiyel etkilerini gözler önüne seriyor. Önlem alınmazsa, bu değişiklikler su kaynakları, tarım ve doğal yaşam üzerinde ciddi sonuçlar doğuracak.