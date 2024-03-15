Migros Bolu Mağazalarında Ramazan'a özel dev kampanya: ikinci ürün bedava ve daha fazlası!

Migros'tan Ramazan Ayına Özel Alışveriş Fırsatları

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, marketlerdeki indirim kampanyaları da hız kazandı. Migros, bu dönemde müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunarak, ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor.

Migros'ta Neler Var?

Migros, mart ayına özel olarak hazırladığı aktüel kataloğunda, '2 al 1 öde', '3 al 2 öde', '2. ürün %50 indirimli' gibi çeşitli kampanyalarla dikkat çekiyor. Ayrıca, Migros sanal market üzerinden yapılan alışverişlerde de özel indirimler devam ediyor.

Kampanya Detayları

25 TL ve Üzeri Alışverişlerde Özel İndirimler: Migros'ta 25 TL'lik alışveriş yapan herkes, seçili ürünlerde geçerli özel indirimlerden faydalanabilecek. Bu kampanya 13 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

İndirimli Ürünlerin Bazıları

Aytaç Hindi Mangal Sucuk 280 G: 95,00 TL

Özlem Dana Pastırma Çemeni Sıyrılmış 100 G: 109,00 TL

OMO Çamaşır Deterjanı: 74,90 TL

Ayçiçek Yağı: 89,90 TL (25 TL'lik alışverişlerde geçerli)

Bahçıvan Hellim Peyniri 225 G: 114,90 TL (2 al 1 öde)

Banvit Piliç Schnitzel 300 G: 56,95 TL (3 al 2 öde)

Molfix Avantajlı Paket 5 Beden Junior 11-18 Kg 30'lu: 142,90 TL (İkincisi %50 indirimli)

Kampanyanın Süresi

Bu özel indirimler, Migros müşterilerine sadece 2 gün boyunca sunulacak. Bu nedenle, fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

Migros'un Ramazan ayına özel başlattığı bu kampanyalar, hem fiziksel mağazalarda hem de sanal market üzerinden geçerli. Alışveriş severler, bu fırsatları değerlendirerek, ihtiyaçları için ekonomik çözümler bulabilirler.