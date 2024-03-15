Migros Bolu Mağazalarında Ramazan'a özel dev kampanya: ikinci ürün bedava ve daha fazlası!

Migros'tan Ramazan Ayına Özel Alışveriş Fırsatları
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, marketlerdeki indirim kampanyaları da hız kazandı. Migros, bu dönemde müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunarak, ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor.
Migros'ta Neler Var?
Migros, mart ayına özel olarak hazırladığı aktüel kataloğunda, '2 al 1 öde', '3 al 2 öde', '2. ürün %50 indirimli' gibi çeşitli kampanyalarla dikkat çekiyor. Ayrıca, Migros sanal market üzerinden yapılan alışverişlerde de özel indirimler devam ediyor.
Kampanya Detayları
25 TL ve Üzeri Alışverişlerde Özel İndirimler: Migros'ta 25 TL'lik alışveriş yapan herkes, seçili ürünlerde geçerli özel indirimlerden faydalanabilecek. Bu kampanya 13 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak.
İndirimli Ürünlerin Bazıları
Aytaç Hindi Mangal Sucuk 280 G: 95,00 TL
Özlem Dana Pastırma Çemeni Sıyrılmış 100 G: 109,00 TL
OMO Çamaşır Deterjanı: 74,90 TL
Ayçiçek Yağı: 89,90 TL (25 TL'lik alışverişlerde geçerli)
Bahçıvan Hellim Peyniri 225 G: 114,90 TL (2 al 1 öde)
Banvit Piliç Schnitzel 300 G: 56,95 TL (3 al 2 öde)
Molfix Avantajlı Paket 5 Beden Junior 11-18 Kg 30'lu: 142,90 TL (İkincisi %50 indirimli)
Kampanyanın Süresi
Bu özel indirimler, Migros müşterilerine sadece 2 gün boyunca sunulacak. Bu nedenle, fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.
Migros'un Ramazan ayına özel başlattığı bu kampanyalar, hem fiziksel mağazalarda hem de sanal market üzerinden geçerli. Alışveriş severler, bu fırsatları değerlendirerek, ihtiyaçları için ekonomik çözümler bulabilirler.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.