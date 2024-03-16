Bolu’da bin 554 aileye can suyu

Bolu'da Evde Bakım Yardımı

Bolu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Evde Bakım Yardımı programından önemli bir katkı alarak, tam bağımlı bireyleri olan aileler için umut ışığı oluyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurduğu üzere, şehirdeki 1554 aile, toplamda 11,8 milyon TL maddi destekle nefes alacak.

Yardımın amacı

2006'dan bu yana uygulanan Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin aileleriyle bir arada, kendi evlerinde kalabilmesi için tasarlandı. Bu program, engellilerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve aile bütünlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bakan Göktaş, engelli vatandaşların temel haklara erişimini sağlamak adına bakanlığın hak temelli politikalar geliştirdiğini vurguluyor.

Yaşam kalitesi artıyor

Bolu, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan iller arasında öne çıkıyor. Bu destek sayesinde, şehirdeki engelli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Bakanlık, engellilik alanında sürdürülebilir ve şeffaf yardımların devamı için çalışmalarını sürdürme taahhüdünde bulunuyor.

Aylık destek miktarı

Program kapsamında, her hak sahibi aileye aylık 7,608 TL ödeme yapılıyor. Bu finansal destek, tam bağımlı bireylerin bakımını üstlenen vatandaşları ekonomik olarak destekleyerek, aile bütünlüğünü pekiştiriyor.

Bolu'daki ailelerin deneyimleri

Bolu'daki aileler, Evde Bakım Yardımı'nın hayatları üzerindeki olumlu etkilerini dile getiriyor. Maddi destek, engelli bireylerin aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlarken, onların sosyal entegrasyonunu da destekliyor.