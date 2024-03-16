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Tercihinizi Bolu esnafından yana kullanın

Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret, Ramazan ayında mahalle esnaflarından alışveriş yapmanın hem sağlıklı gıdalara ulaşmada hem de yerel ekonomiye katkı sağlamada önemli olduğunu belirtti.

Esra Perçin
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Tercihinizi Bolu esnafından yana kullanın
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Bolu'da Ramazan alışverişinde yerel esnaf

Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, Ramazan ayının yaklaşmasıyla vatandaşları yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet ediyor. Gayret, mahalle esnaflarının kaliteli ve sağlıklı ürünler sunduğunu, bu sayede hem gıda israfının önüne geçilebileceğini hem de yerel ekonominin güçleneceğini vurguluyor.

Tercihinizi Bolu esnafından yana kullanın

Kalitesiz gıdalara karşı bilinçli tüketim

Ramazan ayında piyasaya sürülen ucuz ve kalitesiz gıdaların sağlık ve ekonomiye zararlarını dile getiren BESOB Başkanı Gayret, tüketicileri kalite ve sağlıktan ödün vermemeye çağırıyor. Merdiven altı ürünlerin yol açtığı israf ve sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Gıda israfına son

Her gün milyonlarca ekmek ve tonlarca gıdanın israf edildiğini hatırlatan Gayret, Ramazan ayında bu durumun daha da artabileceğini söylüyor. Alışveriş listesi yapmanın, ihtiyacı kadar alışveriş yapmanın ve yeterince yemek hazırlamanın önemine değiniyor, böylece israfın önüne geçilebileceğini ifade ediyor.

Fiyat artışları ve israfın azaltılması

Gıda talebinin arttığı Ramazan ayında fiyatların da yükseldiğini belirten Gayret, israftan kaçınmanın fiyatları dengede tutabileceğini söylüyor. Vatandaşları, gıda israfını azaltarak hem bütçelerini korumaya hem de fiyat istikrarına katkıda bulunmaya çağırıyor.

Ramazan'da yardımlaşma ve dayanışma

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışmanın önemini hatırlattığını vurgulayan Gayret, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın bu mübarek ayın ruhuna uygun düştüğünü belirtiyor. "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisini hatırlatarak, paylaşmanın ve birlikte olmanın değerini vurguluyor.

Bolu'da Ramazan Ayının bereketi

BESOB Başkanı, Ramazan ayının Bolu'daki esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere tüm topluma hayırlar getirmesini diliyor. Sevgi, bolluk, bereket, huzur ve mutluluğun evlerden eksik olmamasını temenni ediyor. Bu özel ayın, manevi değerlerin yanı sıra toplumsal dayanışma için de önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor.

# ramazan, destek

16 Mar 2024 - 11:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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