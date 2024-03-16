- Yaşam

Bu akşam iftarda bunu mutlaka yapın…

Bolu'dan iftar sofralarınızı şenlendirecek geleneksel tarifi bu akşam mutlaka uygulayın. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti, Bolu'nun geleneksel ve unutulmaz tadı keş peynirli cevizli erişte ile iftar sofralarınıza eşsiz bir lezzet katın…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bu akşam iftarda bunu mutlaka yapın… mask
Bu akşam iftarda bunu mutlaka yapın…
Bu akşam iftarda bunu mutlaka yapın…
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Osmanlı'dan günümüze uzanan bu leziz tarifi keşfedin ve ailenizle birlikte bu benzersiz lezzetin tadını çıkarın. Bu akşam sofranıza koyacağınız bu eşsiz Bolu tadını hem iftarda hem sahurda büyük bir iştahla yiyeceksiniz…

Bu akşam iftarda bunu mutlaka yapın…

Bolu'nun tarihi mutfak sırrı: Keş peynirli cevizli erişte

Osmanlı İmparatorluğu'nun mutfak kültüründen günümüze taşınan nadide bir lezzet olan keş peynirli cevizli erişte, Bolu'nun Taraklı, Göynük ve Mudurnu gibi kasabalarında yaşatılan bir gelenektir. Bu özel yemek, iftar sofralarınıza farklı ve otantik bir tat katmak için idealdir.

Bu akşam iftarda bunu mutlaka yapın…

Gerekli malzemeler ve hazırlık süreci

Bu eşsiz yemeği hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: 500 gram erişte, bir su bardağı ceviz içi, bir su bardağı rendelenmiş keş peyniri, iki çorba kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ. Erişteleri al dente pişirecek şekilde kaynayan suda hazırlayın ve diğer malzemelerle birleştirmeye hazır hale getirin.

Bu akşam iftarda bunu mutlaka yapın…

Keş Peyniri: Lezzetin anahtarı

Bu tarifin kalbi, güneşte kurutulmuş yoğurttan elde edilen keş peyniridir. Keş peyniri, yemeğe zengin bir aroma ve derin bir lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda Bolu yöresine özgü bir tat sunar. Peynirin kalitesi, yemeğin son tadını büyük ölçüde etkiler.Bu akşam iftarda bunu mutlaka yapın…

Ceviz ve eriştenin mükemmel uyumu

Erişteler pişirilirken, tereyağında ceviz ve keş peynirini kavurarak sosunuzu hazırlayın. Cevizin hafif kavrulmuş notaları ile keş peynirinin aroması birleştiğinde, bu ikilinin nasıl mükemmel bir uyum içinde olduğunu göreceksiniz.Bu akşam iftarda bunu mutlaka yapın…

Sunum ipuçları

Pişen erişteleri geniş bir servis tabağına alın ve üzerine hazırladığınız keş peyniri ve cevizli karışımı dökün. Bu lezzeti sıcak servis ederek, iftar sofranızda unutulmaz bir lezzet deneyimi sunun.Bu akşam iftarda bunu mutlaka yapın…

Bolu'nun Geleneksel Lezzetiyle Tanışın

Keş peynirli ve cevizli erişte, Bolu'nun zengin mutfak kültürünün bir parçası olarak, iftar sofralarınızda fark yaratacak bir seçenektir. Bu tarifi deneyerek, Osmanlı'dan kalma unutulmuş bir lezzeti yeniden canlandırın ve bu benzersiz yemeğin tadını çıkarın.

# zengin, mudurnu

16 Mar 2024 - 12:00 Bolu- Yaşam

Mahreç  Esra Perçin

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