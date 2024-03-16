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Mart namını yürüttü… Kar geliyor!

Kışın son demlerinde Türkiye’yi etkisi altına alacak kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Buna göre Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bolu ve çevre illerde bu gece başlayacak kar ve sağanak yağışlar bekleniyor…

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Mart namını yürüttü… Kar geliyor! mask
Mart namını yürüttü… Kar geliyor!
Mart namını yürüttü… Kar geliyor!
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Üç cemrenin düşmesine rağmen kış geri dönüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bolu ve çevre illerde bu gece başlayacak kar ve sağanak yağışlar için uyarıda bulunuyor. İşte beklenen hava durumu ve alınması gereken önlemler.

Mart namını yürüttü… Kar geliyor!

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kışın son günlerinde Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına alacak önemli bir hava durumu uyarısı yaptı. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Bolu başta olmak üzere, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde kar ve sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

Mart namını yürüttü… Kar geliyor!

İstanbul ve çevresinde yağış bekleniyor

Özellikle İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji, bu gece yarısından itibaren başlayacak yağışların cuma günü boyunca süreceğini ve soğuk hava dalgasının etkisini artıracağını duyurdu. Vatandaşlar, olası su baskını ve buzlanma olaylarına karşı uyarıldı.Mart namını yürüttü… Kar geliyor!

Dağlık bölgelerde kar yağışı etkili olacak

Uludağ ve Bolu dağlarının zirveleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İç Ege ve İç Anadolu'da sağanak, Sivas'ın yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışları öngörülüyor. Kış sporları ve doğa yürüyüşü planlayanlar için önemli bir uyarı!Mart namını yürüttü… Kar geliyor!

Güney ve doğu bölgeleri için sağanak ve fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve lokal dolu yağışı riski bulunuyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda da kar yağışları beklenirken, vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.Mart namını yürüttü… Kar geliyor!

Türkiye genelinde yağışların etkisi

Cuma günü itibarıyla Türkiye'nin genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'de yağışların daha kuvvetli olması beklenirken, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü fırtınalar öngörülüyor.Mart namını yürüttü… Kar geliyor!

Alınması gereken önlemler ve uyarılar

Meteoroloji'nin uyarılarına göre, vatandaşların ani sıcaklık düşüşleri, su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların daha dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerekiyor. Bu dönemde dışarı çıkarken uygun kıyafet seçimi ve gerekli önlemlerin alınması öneriliyor.

# türkiye, istanbul, doğa, soğuk hava, kar, cuma, karadeniz, hava durumu

16 Mar 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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