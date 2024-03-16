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Bir yıl geçmesine rağmen depremin izleri silinemedi

13 ay önce merkez üssü Kahramanmaraş'ı ve beraberinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki toplam 13 ili vuran büyük depremin ardından, şehrin yeniden yapılanma süreci beklenenden daha yavaş ilerliyor. Vatandaşlar, daha hızlı bir iyileşme ve eski günlere dönüş için çağrıda bulunuyor.

Elif Sarıhan
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Bir yıl geçmesine rağmen depremin izleri silinemedi
Bir yıl geçmesine rağmen depremin izleri silinemedi
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Yavaş ilerleyen yeniden yapılanma

6 Şubat depreminin yaraları, Kahramanmaraş'ta 13 ay sonra bile tam olarak sarılmış değil. Dron ile çekilen görüntüler, şehir merkezindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini gösterse de, umut edilen büyük ilerlemenin henüz sağlanamadığını ortaya koyuyor.

Bir yıl geçmesine rağmen depremin izleri silinemedi

Vatandaşların sabrı ve beklentileri

Kahramanmaraş halkı, Ramazan ayı boyunca dahi devam eden inşaat çalışmalarının yavaş ilerlemesinden dolayı sabırsızlanıyor. Şehrin bir an önce eski haline dönmesini ve depremin izlerinin silinmesini isteyen vatandaşlar, sürecin hızlanmasını talep ediyor.

Bir yıl geçmesine rağmen depremin izleri silinemedi

Yeniden yapılanma ve şehir tasarımı çalışmaları

Depremin ardından başlatılan şehir tasarımı ve yeniden yapılanma projeleri, bazı bölgelerde umut vaat ediyor. Ancak vatandaşlar, genel olarak çalışmaların yavaş ilerlediğini ve şehrin birçok noktasının hala depremin izlerini taşıdığını ifade ediyor.

Bir yıl geçmesine rağmen depremin izleri silinemedi

Depremzedelerin çağrıları

Rukiye Çelik ve Ökkeş Çolak gibi depremzedeler, devletin gösterdiği çabaları takdir ediyor ancak sürecin daha hızlı ilerlemesini ve şehrin daha güzel bir hale getirilmesini istiyor. Rüstem Telli, seçimlerin ardından da inşaat çalışmalarının aynı hızda sürmesi gerektiğine dikkat çekiyor.Bir yıl geçmesine rağmen depremin izleri silinemedi

Kahramanmaraş'ın fiziksel ve sosyal yeniden inşası

Kahramanmaraş'ın yeniden inşası, sadece binaların tekrar dikilmesi anlamına gelmiyor. Bu süreç, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek ve şehrin sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirecek dönüşümleri de içermeli. Yönetim, halkın beklentilerini ve sabrını önemsemeli.Bir yıl geçmesine rağmen depremin izleri silinemedi

Umutlar ve Çabalar

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları, zorlu bir süreç olarak devam ediyor. Ancak vatandaşların umutları ve devletin çabaları bir araya geldiğinde, şehrin eski güzelliklerine kavuşması ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması mümkün. Herkesin ortak dileği, Kahramanmaraş'ın daha hızlı ve etkili bir şekilde yeniden inşa edilmesi yönünde.

# ramazan, deprem

16 Mar 2024 - 14:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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