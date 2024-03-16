Karadeniz'in yeni gözdesi: İftar sofraları onlarla şenlenecek

Karadeniz'in yeni lezzetleri: İstavrit ve mezgit
Karadeniz Bölgesi'nde bu Ramazan, hamsinin azlığı istavrit ve mezgitin bolluğuyla dengeleniyor. Düzce'den Çorum'a kadar geniş bir coğrafyada, denizden çıkan bu iki balık türü, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor. Vatandaşlar, hamsi beklerken istavrit ve mezgitin lezzetiyle tanışıyor.
Zonguldak'ta balık tezgahları canlandı
Ramazan'ın başlamasıyla Zonguldak'taki balık tezgahları, istavrit ve mezgitin bolluğuyla şenleniyor. İlk günlerdeki sessizlik, balıkçıların denize dönüş yapmasıyla yerini çeşitli balıkların sergilendiği canlı tezgahlara bırakıyor. İstavrit 60 TL, mezgit 100 TL ve tirsi 50 TL fiyatlarla satışa sunuluyor.
Uygun fiyatlı istavrit büyük ilgi görüyor
Ramazan ayında ekonomik seçenekler arayan vatandaşlar için istavrit, 60 TL gibi cazip bir fiyatla dikkat çekiyor. Mezgit ve tirsi de lezzetleri ve uygun fiyatlarıyla balık severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Balıkçı tezgahları, bu çeşitlilik ve fiyatlarla vatandaşların uğrak yeri oluyor.
Bu yılın balık çeşitliliği
Balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, bu yılın balık çeşitliliğinin geçmiş yıllara göre daha az olduğunu belirtiyor. Özellikle palamut, çinekop ve barbun gibi türlerin azlığına karşın, istavrit, mezgit ve tirsi gibi balıklarla vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ediyor.
Ramazan ayında balıkçıların beklentisi
Her yıl Ramazan ayının ilk günlerinde balığa olan ilginin düşük olduğunu ancak sonrasında talebin arttığını belirten balıkçılar, bu dönemde tezgahlarını taze balıklarla doldurmayı hedefliyor. Ramazan boyunca ve sonrasında da denize açılmaya devam edeceklerini ifade ediyorlar.
Zonguldak'ta iftar sofraları balıkla zenginleşiyor
Zonguldak ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayında iftar sofralarını çeşitlendirmek ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını devam ettirmek için balığı tercih ediyor. İstavrit, mezgit ve tirsi gibi balıklar, hem lezzetleri hem de uygun fiyatlarıyla Ramazan ayında ön plana çıkıyor, vatandaşların tercihi oluyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.