Kadın çalışanı olan imalat sektörüne 28 bin TL

İŞKUR'dan kadın iş gücüne destek paketi

İŞKUR, kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirmek ve imalat sektöründe daha fazla kadın istihdamı sağlamak amacıyla yeni bir destek programı başlattı. Bu program, kadın işçilerin sektördeki sayısını artırarak, hem ekonomik kalkınmaya hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

25 bin TL’lik istihdam teşviki

Program kapsamında, 18-35 yaş aralığındaki kadınları işe alan imalat sektörü işletmeleri, her bir kadın çalışan için 3 ay boyunca aylık 25 bin TL destek alacak. Bu teşvik, işletmelerin kadın istihdamını artırmasını teşvik ederken, kadınların iş gücüne katılımını da destekliyor.

Çocuk bakımında ek destek

Kadın çalışanların iş ve aile hayatını dengelemelerine yardımcı olmak amacıyla, 0-66 ay arası çocuğu olan kadın işçilere aylık 3 bin TL çocuk bakım desteği sağlanacak. Bu destek, kadınların iş hayatında daha aktif rol almasını ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarını teşvik ediyor.

Başvuru süreci ve koşullar

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işverenler, İŞKUR'un e-şubesinden kolayca başvuru yapabilir. Program, kadın istihdamına değer veren ve gerekli koşulları sağlayan tüm işletmelere açık, böylece daha fazla işletmenin bu destekten yararlanması hedefleniyor.

İstihdam taahhüdü

Destekten faydalanan işletmeler, aldıkları destek süresinin en az iki katı kadar süre boyunca kadın çalışanları istihdam etme taahhüdünde bulunacak. Bu taahhüt, programın sürdürülebilirliğini ve kadın istihdamındaki artışın devamlılığını sağlamak için kritik öneme sahip.

Ekonomiye ve topluma katkı

İŞKUR'un bu girişimi, kadınların iş gücüne katılımını artırarak, imalat sektöründe kadın istihdamını teşvik etmeyi amaçlıyor. Program, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ülke ekonomisine ve sosyal yapıya da olumlu katkılarda bulunuyor.