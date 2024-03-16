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Kadın çalışanı olan imalat sektörüne 28 bin TL

İŞKUR, imalat sektöründe kadın çalışanları teşvik etmek için işverenlere 3 ay boyunca 25 bin TL destek ve çocuk sahibi kadın işçilere ek 3 bin TL bakım desteği sunuyor. Kadın istihdamını güçlendiren bu hamle, ekonomiye ve aile bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Kadın çalışanı olan imalat sektörüne 28 bin TL mask
Kadın çalışanı olan imalat sektörüne 28 bin TL
Kadın çalışanı olan imalat sektörüne 28 bin TL
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İŞKUR'dan kadın iş gücüne destek paketi

İŞKUR, kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirmek ve imalat sektöründe daha fazla kadın istihdamı sağlamak amacıyla yeni bir destek programı başlattı. Bu program, kadın işçilerin sektördeki sayısını artırarak, hem ekonomik kalkınmaya hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kadın çalışanı olan imalat sektörüne 28 bin TL

25 bin TL’lik istihdam teşviki

Program kapsamında, 18-35 yaş aralığındaki kadınları işe alan imalat sektörü işletmeleri, her bir kadın çalışan için 3 ay boyunca aylık 25 bin TL destek alacak. Bu teşvik, işletmelerin kadın istihdamını artırmasını teşvik ederken, kadınların iş gücüne katılımını da destekliyor.

Kadın çalışanı olan imalat sektörüne 28 bin TL

Çocuk bakımında ek destek

Kadın çalışanların iş ve aile hayatını dengelemelerine yardımcı olmak amacıyla, 0-66 ay arası çocuğu olan kadın işçilere aylık 3 bin TL çocuk bakım desteği sağlanacak. Bu destek, kadınların iş hayatında daha aktif rol almasını ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarını teşvik ediyor.

Kadın çalışanı olan imalat sektörüne 28 bin TL

Başvuru süreci ve koşullar

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işverenler, İŞKUR'un e-şubesinden kolayca başvuru yapabilir. Program, kadın istihdamına değer veren ve gerekli koşulları sağlayan tüm işletmelere açık, böylece daha fazla işletmenin bu destekten yararlanması hedefleniyor.Kadın çalışanı olan imalat sektörüne 28 bin TL

İstihdam taahhüdü

Destekten faydalanan işletmeler, aldıkları destek süresinin en az iki katı kadar süre boyunca kadın çalışanları istihdam etme taahhüdünde bulunacak. Bu taahhüt, programın sürdürülebilirliğini ve kadın istihdamındaki artışın devamlılığını sağlamak için kritik öneme sahip.Kadın çalışanı olan imalat sektörüne 28 bin TL

Ekonomiye ve topluma katkı

İŞKUR'un bu girişimi, kadınların iş gücüne katılımını artırarak, imalat sektöründe kadın istihdamını teşvik etmeyi amaçlıyor. Program, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ülke ekonomisine ve sosyal yapıya da olumlu katkılarda bulunuyor.

# aile, çocuk, destek, işkur

16 Mar 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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