Prof. Dr. Canan Karatay: Ben yemiyorum, siz de yemeyin…

Prof. Dr. Canan Karatay, ithal kuruyemişlerin sağlık risklerine dikkat çekerek, bromür gazı işlemi gören kaju ve Brezilya cevizi gibi ürünlerden kaçınma çağrısında bulunuyor. Sağlıklı beslenme için yerel ve mevsiminde ürünlerin önemini vurguluyor.

Canan Karatay'dan bromür gazı uyarısı

Sağlık alanında otorite olarak kabul edilen Prof. Dr. Canan Karatay, ithal kuruyemişlerin üzerine sıkılan bromür gazının sağlık için ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. Özellikle kaju ve Brezilya cevizinin bu tehlikeden nasibini aldığını ifade eden Karatay, bu ürünlerin tüketimine karşı uyarılarda bulunuyor.

Tehlike saçan ithal kuruyemişler: Kaju ve Brezilya cevizi

Karatay, kaju ve Brezilya cevizinin üzerine sıkılan bromür gazının, insan sağlığı için zararlı olduğunu vurguluyor. Bu gazın, ürünlerin üzerinde küf oluşumunu engellemek amacıyla kullanıldığını ancak sağlığa olan olumsuz etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini belirtiyor.

Yerel ve mevsiminde tüketimin önemi

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenler için Karatay, yerel ve mevsiminde ürünlerin tüketilmesinin altını çiziyor. İthal gıdalardan kaçınmanın ve yerel ürünleri tercih etmenin sağlık açısından çok daha faydalı olduğunu ifade ediyor.

Karatay neden ithal kuruyemiş yemiyor?

Karatay, kendi beslenme tercihlerinde ithal edilen ve işlenmiş kuruyemişler yerine, fındık, fıstık ve ceviz gibi yerli kuruyemişleri tercih ettiğini açıklıyor. Bu yerli ürünlerin daha doğal ve sağlıklı olduğunu vurgulayarak, tüketicilere de bu yönde bir tercih yapmalarını öneriyor.

Sağlıklı alternatifler: Yerli kuruyemişler

Fındık, fıstık ve ceviz gibi yerli kuruyemişler, Karatay'a göre ithal kuruyemişlere sağlıklı alternatifler sunuyor. Bu ürünlerin daha az işlem gördüğünü ve doğallıklarını koruduklarını belirten Karatay, sağlıklı beslenme için bu tür yerli ürünlerin tüketilmesinin önemini vurguluyor.

Sağlıklı beslenme ve kuruyemiş tüketimi

Prof. Dr. Canan Karatay'ın sağlık ve beslenme üzerine yaptığı bu önemli açıklamalar, tüketicilere ithal kuruyemişler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Karatay'ın önerileri, sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen herkes için değerli bir rehber niteliğinde.