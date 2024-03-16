Bolu’ya Bakan yağıyor! GSB Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu’ya geliyor

Bolu'ya özel bakan ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 16 Mart Cumartesi günü Bolu şehrini ziyaret edecek. Gün boyu sürecek ziyaretler ve toplantılarla dolu program, şehrin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Valilik ve yatırım değerlendirme toplantısı
Bakan Bak'ın ilk durağı Bolu Valiliği olacak. Saat 11.00'de başlayacak ziyaretin ardından, valilik toplantı salonunda yerel yatırımların değerlendirileceği bir toplantıya katılacak. Bu toplantı, Bolu'nun geleceğine yön verecek projelerin masaya yatırılacağı önemli bir fırsat sunuyor.
Boluspor ve sporcularla buluşma
Bakan Bak, saat 12.00'de Boluspor Kulübü Yönetimi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) temsilcileri ve sporcularla bir araya gelecek. Bu buluşma, şehrin spor altyapısı ve genç sporcuların desteklenmesi konularında fikir alışverişinde bulunulması açısından büyük önem taşıyor.
Esnaf ziyareti ve şehirle buluşma
Öğle sonrası, Bakan Bak'ın programında yerel esnafı ziyaret etmek de var. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol ile beraber Saat 13.30'da başlayacak esnaf ziyareti, Bakan'ın şehrin ekonomik yapısı ve esnafın talepleri hakkında bilgi almasını sağlayacak.
İstanbul'a dönüş günün sonunda
Bakan Bak, Bolu'daki programını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek. Yoğun geçecek bu ziyaret, Bolu'nun gelişimi için önemli adımların atılmasına olanak tanıyacak.
Bu ziyaret, Bakan Osman Aşkın Bak'ın Bolu'ya olan ilgisini ve şehrin gelişimine verdiği önemi gösteriyor. Spor ve yatırım konularında yapılacak görüşmeler, Bolu'nun geleceği için yeni kapılar açabilir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.