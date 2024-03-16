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Bolu’ya Bakan yağıyor! GSB Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu’ya geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol’a seçim çalışmalarında destek vermek ve Bolu'da bir dizi önemli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Bolu’ya geliyor. Bak, Valilik, Boluspor ve esnaf ziyaretleri ile şehrin spor ve yatırım gündemini ele alacak.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu’ya Bakan yağıyor! GSB Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu’ya geliyor mask
Bolu’ya Bakan yağıyor! GSB Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu’ya geliyor
Bolu’ya Bakan yağıyor! GSB Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu’ya geliyor
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Bolu'ya özel bakan ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 16 Mart Cumartesi günü Bolu şehrini ziyaret edecek. Gün boyu sürecek ziyaretler ve toplantılarla dolu program, şehrin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bolu’ya Bakan yağıyor! GSB Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu’ya geliyor

Valilik ve yatırım değerlendirme toplantısı

Bakan Bak'ın ilk durağı Bolu Valiliği olacak. Saat 11.00'de başlayacak ziyaretin ardından, valilik toplantı salonunda yerel yatırımların değerlendirileceği bir toplantıya katılacak. Bu toplantı, Bolu'nun geleceğine yön verecek projelerin masaya yatırılacağı önemli bir fırsat sunuyor.

Boluspor ve sporcularla buluşma

Bakan Bak, saat 12.00'de Boluspor Kulübü Yönetimi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) temsilcileri ve sporcularla bir araya gelecek. Bu buluşma, şehrin spor altyapısı ve genç sporcuların desteklenmesi konularında fikir alışverişinde bulunulması açısından büyük önem taşıyor.Bolu’ya Bakan yağıyor! GSB Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu’ya geliyor

Esnaf ziyareti ve şehirle buluşma

Öğle sonrası, Bakan Bak'ın programında yerel esnafı ziyaret etmek de var. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol ile beraber Saat 13.30'da başlayacak esnaf ziyareti, Bakan'ın şehrin ekonomik yapısı ve esnafın talepleri hakkında bilgi almasını sağlayacak.Bolu’ya Bakan yağıyor! GSB Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu’ya geliyor

İstanbul'a dönüş günün sonunda

Bakan Bak, Bolu'daki programını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek. Yoğun geçecek bu ziyaret, Bolu'nun gelişimi için önemli adımların atılmasına olanak tanıyacak.

Bu ziyaret, Bakan Osman Aşkın Bak'ın Bolu'ya olan ilgisini ve şehrin gelişimine verdiği önemi gösteriyor. Spor ve yatırım konularında yapılacak görüşmeler, Bolu'nun geleceği için yeni kapılar açabilir.

# ziyaret, spor, istanbul, başkan, belediye, ak parti

16 Mar 2024 - 01:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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