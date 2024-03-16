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Kocaelispor başkanı Engin Koyun istifa etti

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, taraftar baskısıyla istifa etti. Yeni dönemde Recep Durul yönetiminde, takım Süper Lig hedefine odaklanacak. Hodri Meydan'ın çağrısı, takımda yeni bir sayfa açtı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaelispor başkanı Engin Koyun istifa etti mask
Kocaelispor başkanı Engin Koyun istifa etti
Kocaelispor başkanı Engin Koyun istifa etti
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Kocaelispor'da yaşanan büyük değişim, takımın başkanı Engin Koyun'un istifa etmesiyle sonuçlandı. Trendyol 1. Lig'de yaşanan puan kayıpları ve Süper Lig yolunda zorlanan Kocaelispor, taraftar grubu Hodri Meydan'ın yoğun baskısı altında kaldı. İşte bu önemli kararın detayları ve takımın gelecek planları.

Kocaelispor başkanı Engin Koyun istifa etti

Hodri Meydan'dan İstifa Çağrısı

Kocaelispor, son haftalarda aldığı olumsuz sonuçlarla dikkat çekiyor. Özellikle Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık yenilgi, bardağı taşıran son damla oldu. Takımın güçlü rakipleri karşısında yaşadığı puan kayıpları, taraftarların sabrını taşırdı. Yenilgilerin ardı ardına gelmesi ve yapılan transferlerin beklentileri karşılayamaması, taraftar grubu Hodri Meydan'ı harekete geçirdi. Ankara'dan dönen kulüp başkanı Engin Koyun'a "Acilen koltuğu bırak" çağrısı yapıldı.

Kocaelispor başkanı Engin Koyun istifa etti

Engin Koyun'un İstifa Kararı

Taraftarların istifa çağrılarına dayanamayan Engin Koyun, görevi bırakma kararı aldı. Koyun'un yerine, sezon sonuna kadar mevcut başkan vekili Recep Durul'un devam edeceği öğrenildi. Bu karar, takımın geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Engin Koyun, yapılan "Tamam mı? Devam mı?" toplantısında destek görmesine rağmen, son haftalardaki başarısız sonuçlar sonrası istifasını açıkladı.

Kocaelispor başkanı Engin Koyun istifa etti

Kocaelispor'da Yeni Dönem

Kocaelispor'da yaşanan bu önemli değişiklik, takımın Süper Lig hedefi doğrultusunda yeni bir sayfa açılmasına olanak tanıyor. Taraftarların desteğiyle yola devam etmeyi hedefleyen yeni yönetim, takımın başarısı için gerekli adımları atacak. Koyun'un istifası ve takımın geleceğe dair planları, Kocaelispor taraftarlarını ve futbol camiasını yakından ilgilendiriyor.

# başkan, destek, değişim, ankara

16 Mar 2024 - 14:23 Kocaeli- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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