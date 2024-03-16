- Yaşam

Bolu başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir her yeri vuracak! Yola çıktı geliyor, gök kubbe griye dönecek

Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni hava olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri! Afrika'dan sonra gelen serinlik, 81 ilimizde yağış getiriyor. Gökyüzü griye bürünürken, vatandaşlarımız bu değişimi nasıl karşılayacak? Detaylar için haberimizi okuyun.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir her yeri vuracak! Yola çıktı geliyor, gök kubbe griye dönecek mask
Bolu başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir her yeri vuracak! Yola çıktı geliyor, gök kubbe griye dönecek
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir her yeri vuracak! Yola çıktı geliyor, gök kubbe griye dönecek

Türkiye Genelinde Yağış Alarmı

Türkiye, Afrika'dan gelen toz bulutlarının ardından, şimdi de yeni bir hava olayının etkisine giriyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, ülke genelinde beklenen yağışlar, 81 ilimizi de kapsayacak şekilde etkisini gösterecek. Bu durum, vatandaşlarımız için hem bir rahatlama hem de yeni bir hazırlık dönemi anlamına geliyor.

Bolu başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir her yeri vuracak! Yola çıktı geliyor, gök kubbe griye dönecek

 Afrika'dan Sonra Gelen Serinlik

Son dönemde yaşanan sıcak hava dalgalarının ardından, Türkiye'nin dört bir yanını kaplayan serin ve yağışlı hava, vatandaşlara nefes aldıracak. Meteoroloji kaynakları, ülke genelinde etkili olacak soğuk hava dalgasının ardından, yağışların da kapıda olduğunu belirtiyor.

Bolu başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir her yeri vuracak! Yola çıktı geliyor, gök kubbe griye dönecek

Gökyüzü Griye Bürünüyor

Meteoroloji uzmanları, Hava Forum üzerinden yapılan açıklamalara göre, Türkiye genelinde yağışlı bir döneme girildiğini duyurdu. " Cuma günü itibarıyla 81 şehrimizde gri gökyüzü ve aralıklı yağmurlar" bekleniyor. Bu durum, özellikle son dönemde kuraklıkla mücadele eden bölgeler için umut verici bir haber olarak karşılanıyor.
# meteoroloji uyarısı, Türkiye yağış haberleri, hava durumu güncel, yağmur beklentisi Türkiye, 81 ilde hava durumu, Türkiye genelinde serinlik, Afrika toz bulutları, gökyüzü griye bürünüyor, Türkiye hava olayları ve yağışlı hava dalgası, soğuk hava, türkiye, cuma

16 Mar 2024 - 14:23 - Yaşam

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL