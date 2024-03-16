Bolu başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir her yeri vuracak! Yola çıktı geliyor, gök kubbe griye dönecek

Türkiye Genelinde Yağış Alarmı
Türkiye, Afrika'dan gelen toz bulutlarının ardından, şimdi de yeni bir hava olayının etkisine giriyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, ülke genelinde beklenen yağışlar, 81 ilimizi de kapsayacak şekilde etkisini gösterecek. Bu durum, vatandaşlarımız için hem bir rahatlama hem de yeni bir hazırlık dönemi anlamına geliyor.
Afrika'dan Sonra Gelen Serinlik
Son dönemde yaşanan sıcak hava dalgalarının ardından, Türkiye'nin dört bir yanını kaplayan serin ve yağışlı hava, vatandaşlara nefes aldıracak. Meteoroloji kaynakları, ülke genelinde etkili olacak soğuk hava dalgasının ardından, yağışların da kapıda olduğunu belirtiyor.
Gökyüzü Griye Bürünüyor
Meteoroloji uzmanları, Hava Forum üzerinden yapılan açıklamalara göre, Türkiye genelinde yağışlı bir döneme girildiğini duyurdu. " Cuma günü itibarıyla 81 şehrimizde gri gökyüzü ve aralıklı yağmurlar" bekleniyor. Bu durum, özellikle son dönemde kuraklıkla mücadele eden bölgeler için umut verici bir haber olarak karşılanıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.